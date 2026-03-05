Stellantis et Safran en tête des brevets déposés en France en 2025

(AFP)
Le constructeur automobile Stellantis et le groupe spécialisé dans l’aéronautique et la défense ont respectivement déposé 1 294 et 1 266 brevets en 2025, sur un total de 16 807 soit un chiffre en hausse de 8,7% par rapport à 2024 (lire notre article), selon le classement de l’Inpi, l’administration chargée des brevets. Renault bondit de la 6e à la 3e place, mais reste en retrait par rapport aux deux leaders, avec 746 demandes. Suivent L’Oréal (714 demandes), qui recule d’une place par rapport à 2024, et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui se maintient au 5e rang.
Les transports, l’aéronautique et la défense restent, comme en 2024, les secteurs les mieux représentés du top 10, avec également l’équipementier automobile Valeo (6e), Airbus (8e) et le groupe de technologies Thales (10e). La « filière mobilité » est ainsi celle qui concentre le plus d’entreprises parmi les 50 premiers déposants (31%), devant le numérique et les télécoms (19%), puis les secteurs de la santé, des cosmétiques et de la chimie (14%), à égalité avec l’énergie, selon l’Inpi.