Stellantis et Safran en tête des brevets déposés en France en 2025

Le constructeur automobile Stellantis et le groupe spécialisé dans l’aéronautique et la défense ont respectivement déposé 1 294 et 1 266 brevets en 2025, sur un total de 16 807 soit un chiffre en hausse de 8,7% par rapport à 2024 (lire notre article), selon le classement de l’Inpi, l’administration chargée des brevets. Renault bondit de la 6e à la 3e place, mais reste en retrait par rapport aux deux leaders, avec 746 demandes. Suivent L’Oréal (714 demandes), qui recule d’une place par rapport à 2024, et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui se maintient au 5e rang.