Stellantis défie Tesla avec sa nouvelle plateforme conçue à Sochaux

Fin 2023, la nouvelle Peugeot 3008 sera le premier modèle à être équipé de cette plateforme (châssis) pensée pour les voitures électriques. La plateforme STLA Medium a été conçue pour les petits SUV et berlines (entre 4,3 et 4,9 mètres de long) et promet une autonomie de 500 kilomètres avec un pack de batteries standard ou “plus de 700 km” avec un “pack Performance”, se hissant au niveau des meilleures électriques de sa catégorie.