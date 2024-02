Stellantis : Carlos Tavares s’exprimera sur son éventuel remplacement à l’été 2025

Damien Meslot a été sollicité pour dévoiler ses notes de frais par un citoyen. Il a répliqué, en politisant l’affaire. Et en voulant pointer du doigt un régime dispendieux de son prédécesseur, contrairement à son régime ascétique. Les élus d’opposition Bastien Faudot et Samia Jaber, de Belfort en Grand, veulent replacer quelques éléments. Et dénoncer quelques incohérences.