Stellantis sauve son 3e trimestre malgré les grèves aux États-Unis qui lui ont coûté 3 milliards d’euros

Ces chercheurs comtois font partie des 2% les plus cités au monde

40 chercheurs de l’université de Franche-Comté et six chercheurs de l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) figurent parmi les 2% les plus cités au monde, tout champ scientifique confondu, selon l’université de Stanford qui les recense chaque année.