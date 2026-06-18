Sports loisirs équipements, 30 ans de passion au service de la montagne

Lilian Minort devant le magasin Sports Loisirs Equipements
Lilian Minort, Conseiller technique présente la boutique Sports Loisirs Equipements, à Belfort. | ©Le Trois – Juliana Burel

Depuis plus de trente ans, le magasin Sports loisirs équipements accompagne les amoureux de la montagne, à Belfort. Des chaussures aux cordes en passant par les skis, la boutique propose toute une série d’articles de sport. Proximité et expertise sont les maîtres-mots de ses propriétaires.

Juliana Burel

Marcher le week-end en famille ou gravir les monts de l’Himalaya ont souvent le même point de départ pour les Belfortains : Sports Loisirs Équipements , non loin de la Maison du Peuple. L’enseigne propose du matériel de montagne, depuis plus de trente ans. 

Tout commence en 1994. Jean-José Chaverot et ses copains pratiquent de l’escalade. “C’était une bande de copains qui grimpaient et ils se sont dit que ce serait rigolo qu’on ait de quoi acheter notre matériel d’escalade sur Belfort”, raconte Lilian Minort, conseiller technique dans le magasin. Il leur vient alors l’idée d’ouvrir une boutique spécialisée. Et la passion devient une source de travail. Le magasin grandit et la clientèle aussi.

Les créateurs, eux, poussent la spécialisation. Après l’escalade, ils proposent du matériel d’alpinisme. Puis, ils se sont ouverts à la randonnée. Le magasin accompagne même des travailleurs en hauteur. Et les produits répondent à une triple exigence : confort, qualité et sécurité. Quatre conseillers techniques se relaient en boutique pour guider les acheteurs. 

Bonjour, je peux vous renseigner ?” demande Lilian Minort, alors qu’un client pousse la porte de la boutique, pour acquérir des chaussons d’escalade destinés à une utilisation en bloc. Il part donc chercher deux paires adaptées et à la bonne taille. Dans cette boutique, la qualité est centrale. Ceux qui viennent chercher un prix bas, ils ne vont pas venir chez nous”, relève Lilian. La concurrence des géants ne les freine pas. “Les clients se rendront rapidement compte que ce petit prix se justifie en tant que débutant ou pour un petit budget, mais dès qu’ils deviennent plus experts, ils ont besoin de mieux que Decathlon. Du coup, ils viennent nous voir”, estime Lilian. 

Des choix pour vivre 

À l’heure de la concurrence des achats en ligne, Sports Loisirs Équipements arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Entre Mulhouse et Besançon, nous sommes les seuls à être vraiment spécialisés”, confie le conseiller. Entre Vosges et Jura, Belfort est une zone de choix pour avoir une boutique spécialisée. Les idées de rando sont légion, à l’instar du GR 5. 

La localisation ne fait pas tout. On a toujours la même boutique au même emplacement, assume Lilian, qui poursuit :  » On a des salaires corrects, mais par choix, on n’a pas de gros salaires.” Au quotidien, ils privilégient donc la proximité et défendent leur expertise. Les marques sont ainsi choisies avec précaution. “On veut que les marques aient une notion éthique, soit dans leur développement, soit dans leur production, soit dans leur ADN. Et on essaie de le répercuter dans ce qu’on propose”. Rien n’est laissé au hasard et ils assument leurs engagements. À la suite de l’augmentation des droits de douanes des États-Unis, décidés par Donald Trump, Sports Loisirs Équipements a décidé de “boycotter les marques américaines”, dévoile Lilian Minort.

Après plus de trente années à diriger le magasin, Jean-José Chaverot va bientôt laisser sa place à Clément Loye. Sports Loisirs Équipements va continuer de guider les nouvelles générations d’amoureux de la montagne. 

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