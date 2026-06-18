Sports loisirs équipements, 30 ans de passion au service de la montagne

Marcher le week-end en famille ou gravir les monts de l’Himalaya ont souvent le même point de départ pour les Belfortains : Sports Loisirs Équipements , non loin de la Maison du Peuple. L’enseigne propose du matériel de montagne, depuis plus de trente ans.

Tout commence en 1994. Jean-José Chaverot et ses copains pratiquent de l’escalade. “C’était une bande de copains qui grimpaient et ils se sont dit que ce serait rigolo qu’on ait de quoi acheter notre matériel d’escalade sur Belfort”, raconte Lilian Minort, conseiller technique dans le magasin. Il leur vient alors l’idée d’ouvrir une boutique spécialisée. Et la passion devient une source de travail. Le magasin grandit et la clientèle aussi.

Les créateurs, eux, poussent la spécialisation. Après l’escalade, ils proposent du matériel d’alpinisme. Puis, ils se sont ouverts à la randonnée. Le magasin accompagne même des travailleurs en hauteur. Et les produits répondent à une triple exigence : confort, qualité et sécurité. Quatre conseillers techniques se relaient en boutique pour guider les acheteurs.

“Bonjour, je peux vous renseigner ?” demande Lilian Minort, alors qu’un client pousse la porte de la boutique, pour acquérir des chaussons d’escalade destinés à une utilisation en bloc. Il part donc chercher deux paires adaptées et à la bonne taille. Dans cette boutique, la qualité est centrale. “Ceux qui viennent chercher un prix bas, ils ne vont pas venir chez nous”, relève Lilian. La concurrence des géants ne les freine pas. “Les clients se rendront rapidement compte que ce petit prix se justifie en tant que débutant ou pour un petit budget, mais dès qu’ils deviennent plus experts, ils ont besoin de mieux que Decathlon. Du coup, ils viennent nous voir”, estime Lilian.