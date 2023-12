Sochaux : PSA condamné pour de bon face à un salarié exposé à de l’amiante

Olivier Lluansi a été conseiller industrie à l’Élysée, entre 2012 à 2014. Il est fondateur du label Territoire d’industrie. Il est enseignant à l’école des Mines et associé PwC Strategy&. Il a participé à la conférence d’ouverture de l’évènement 24 heures pour relocaliser, organisé les 7 et 8 décembre à Belfort. Il est porté par la chambre de commerce et d’industrie Bourgogne-Franche-Comté et l’accélérateur Relocalisation. Olivier Lluansi livre, en vidéo, son regard sur les enjeux de la réindustrialisation.