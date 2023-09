Sochaux : les inquiétudes de la CGT à Stellantis

Obtenir réparation, même au bout de huit ans. La CGT explique avoir gagné un combat avec la régularisation de certains de ses salariés. Le calcul relatif à la majoration horaire des équipes VSD (vendredi-samedi-dimanche) était faussé. En 2014, un premier dossier a été déposé par la CGT devant les Prud’hommes concernant les salariés de PSA (maintenant Stellantis) de Douvrin. En mars 2022, après des assignations devant le tribunal, des dossiers gagnés en Cour de cassation pour Douvrin, la Cour d’appel de Versailles a donné raison à l’ensemble des syndicats CGT. « Lors de l’audience du 7 juin 2023, le conseiller rapporteur ainsi que l’avocat général de la Cour de cassation ont confirmé une nouvelle fois le bienfondé de notre contestation et de celles des salariés, à propos des calculs inexacts de la direction de PSA, en stipulant que l’accord de 2016 était illégal sur ce point », détaille le syndicat dans un communiqué.

« Une régularisation a été enclenchée depuis et le bon calcul est maintenant en place. Ils ont fini par entendre raison au bout de 8 ans. » À Sochaux, 70 personnes ont pu être indemnisées, 58 avec des dossiers montés par la CGT. Les montants vont de quelques centaines d’euros à plus de 2 000 euros. « Cela aurait pu être plus, mais les demandes de régularisation ne peuvent pas remonter au-delà de trois ans », explique Franck Plain. Ils regrettent que tous les salariés ne soient pas logés à la même enseigne sur cette régularisation. La CGT explique que 70 à 75% de l’équipe VSD était composée d’intérimaires. Selon eux, ce sont environ 500 à 600 personnes qui ne seront pas indemnisées. « À l’échelle du groupe, il y a eu environ 10 millions d’euros de dédommagements. Mais si tout le monde avait été pris en compte, on tournerait plutôt autour de 100 millions. » Cela énerve Franck Plain, délégué syndical, qui estime que la direction aurait pu « mieux faire si elle l’avait souhaité ».