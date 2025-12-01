PUB

Sochaux : jeunes et demandeurs d’emploi à la découverte des métiers de l’industrie

Onlineformapro aidant les participants à résoudre l'énigme de l'escape game.
Onlineformapro a proposé un escape game aux participants. | ©Le Trois – Jade Belleville

130 jeunes et demandeurs d’emploi étaient réunis au musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux ce jeudi 27 novembre pour découvrir les métiers de l’industrie. Un événement organisé par l’Union des industries et métiers de la métallurgie ainsi que l’Association d’information et de promotion des métiers de l’industrie.

Différents ateliers sur le monde de l’industrie ont côtoyé ce jeudi 27 novembre les voitures exposées du musée de l’Aventure Peugeot de Sochaux. Dans le cadre de la semaine des métiers de l’industrie, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Franche-Comté et l’Association d’information et de promotions des métiers de l’industrie (AIPMI) ont organisé l’Explor’industrie. Une première édition financée par le programme de revitalisation de l’aire urbaine et en partenariat avec l’Institut de l’entreprise et de l’innovation sociale (IDEIS) et le pôle formation de l’UIMM Franche-Comté.

Au total, 130 personnes ont déambulé sur les différents stands. Dans la matinée, 90 élèves des collèges de Sochaux, Seloncourt et du lycée Nelson Mandela d’Audincourt étaient présents. L’après-midi, une quarantaine de demandeurs d’emploi sont venus avec leur structure de référence : Mission locale, Epide, Ideis… Que ce soit pour les jeunes ou pour les demandeurs d’emploi, l’objectif de cette journée était le même : les informer et les orienter sur des formations industrielles. « Parfois, ils peuvent avoir de mauvaises idées sur l’industrie alors qu’en réalité, il y a énormément de perspectives que ce soit en termes d’employabilité ou de formation », explique Bénédicte Fleurentin, chargée de promotion et développement apprentissage à l’UIMM. 

Des ateliers découvertes

Pour plonger les participants dans l’univers de l’industrie, plusieurs ateliers ont été proposés par les acteurs locaux. Le pôle formation de l’UIMM Franche-Comté a mis en place un simulateur de soudure. Chacun leur tour, les participants munis d’un casque pouvaient se tester. « L’idée, c’est de leur faire découvrir le geste d’un métier industriel », indique Bénédicte Fleurentin. 

Un autre atelier reprenait le concept de la célèbre émission The Voice. Cette fois-ci, les participants ne devaient pas chanter, mais se présenter comme lors d’un entretien d’embauche. Les acteurs des industries, installés dans les fauteuils de juges devaient se retourner lorsque le participant les a convaincus. « Ça leur permet d’avoir des conseils sur comment se présenter face à des professionnels », précise la chargée de promotion. 

Onlineformapro a préparé un escape game, spécialement pour l’occasion. La mission, reconstruire le cycle de création d’une voiture électrique pour avoir assez d’indices et décoder le trésor. La société d’e-learning, de formation à distance, « travaille beaucoup sur les métiers du futur », explique Emmanuel, formateur chez Onlineformapro, en citant l’exemple des drones, imprimantes 3D et casques de réalité virtuelle. 

Pour s’adresser aux jeunes, Forindustrie a eu l’idée de développer une application inspirée des jeux vidéo. « C’est un jeu immersif », indique Nathalie, présentatrice de l’application. L’objectif du jeu est de reconstruire un monde détruit par une catastrophe industrielle. Pour cela, les utilisateurs doivent répondre à des questions sur l’industrie. Mais aussi, regarder des vidéos de professionnels expliquant leur parcours et leur métier. « C’est un projet qui vise à mieux faire connaître, mieux rapprocher l’industrie », conclut Pascal Vendola, chef de projet attractivité des métiers de l’industrie à UIMM Franche-Comté. 

