Sochaux : jeunes et demandeurs d’emploi à la découverte des métiers de l’industrie

Pour plonger les participants dans l’univers de l’industrie, plusieurs ateliers ont été proposés par les acteurs locaux. Le pôle formation de l’UIMM Franche-Comté a mis en place un simulateur de soudure. Chacun leur tour, les participants munis d’un casque pouvaient se tester. « L’idée, c’est de leur faire découvrir le geste d’un métier industriel », indique Bénédicte Fleurentin.

Un autre atelier reprenait le concept de la célèbre émission The Voice. Cette fois-ci, les participants ne devaient pas chanter, mais se présenter comme lors d’un entretien d’embauche. Les acteurs des industries, installés dans les fauteuils de juges devaient se retourner lorsque le participant les a convaincus. « Ça leur permet d’avoir des conseils sur comment se présenter face à des professionnels », précise la chargée de promotion.

Onlineformapro a préparé un escape game, spécialement pour l’occasion. La mission, reconstruire le cycle de création d’une voiture électrique pour avoir assez d’indices et décoder le trésor. La société d’e-learning, de formation à distance, « travaille beaucoup sur les métiers du futur », explique Emmanuel, formateur chez Onlineformapro, en citant l’exemple des drones, imprimantes 3D et casques de réalité virtuelle.

Pour s’adresser aux jeunes, Forindustrie a eu l’idée de développer une application inspirée des jeux vidéo. « C’est un jeu immersif », indique Nathalie, présentatrice de l’application. L’objectif du jeu est de reconstruire un monde détruit par une catastrophe industrielle. Pour cela, les utilisateurs doivent répondre à des questions sur l’industrie. Mais aussi, regarder des vidéos de professionnels expliquant leur parcours et leur métier. « C’est un projet qui vise à mieux faire connaître, mieux rapprocher l’industrie », conclut Pascal Vendola, chef de projet attractivité des métiers de l’industrie à UIMM Franche-Comté.