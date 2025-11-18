Belfort : l’industrie au féminin chez Milgred

Le programme de la semaine pour le groupe de chercheuses d’emploi se poursuit par une visite de l’AFPI à Exincourt le lundi après-midi, une visite d’Alstom le mardi, la participation au challenge national Forindustrie (découverte des métiers industriels via une plateforme numérique) le mercredi, une détection des potentiels avec le GIEQ industrie le jeudi, et enfin une visite d’Arabelle Solutions le vendredi.

L’UIMM organise une centaine d’événements à travers la Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la semaine de l’industrie, dont 70 visites d’entreprises. L’opération touchera 1500 collégiens ou lycéens, jeunes en cours d’orientation ou demandeurs d’emploi.

De son côté, France Travail organise une centaine d’événements de recrutement et de découverte des métiers durant la semaine des métiers de l’industrie : visites d’entreprises, jobs dating webconférences, expositions, etc.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’industrie représente 12% des demandeurs d’emploi, soit 23230 personnes en recherche active. Dans le bassin d’emploi de Belfort, 16% des demandeurs recherchent dans l’industrie. 913 offres ont été enregistrées entre octobre 2024 et septembre 2025.