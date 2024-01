Sochaux : ces certifications qui permettent de qualifier du personnel en métallurgie

« Un pari réussi pour nous, on va continuer », se réjouit Déborah Ethievant de Geiq Industrie, en présentant son discours face aux personnes formées récemment. Dans la salle, soixante personnes viennent d’obtenir une certification professionnelle pour travailler dans la métallurgie, après un passage au pôle certification de l’union des industries et métiers de la métallurgie (IUMM).

Une certification qui va leur permettre de trouver un emploi, ou bien de valider des acquis dans leurs entreprises. 15 entreprises sont justement présentes. Pour elles, ces certifications sont une aubaine face au manque de candidats pour les recrutements. Annie Loiseaux de Conflandey Industrie affirme avoir eu trente départs à la retraite en 2016. Depuis, son entreprise a décidé de « sécuriser les compétences » des salariés. « L’enjeu était de maintenir et de transmettre un savoir-faire », assure-t-elle.

Ces certifications, accessibles aux personnes en recherche d’emploi, le sont aussi, en grande partie, pour des jeunes qui souhaitent compléter une formation initiale et aux salariés afin de valider ou acquérir des compétences. Elles assurent une reconnaissance professionnelle par les entreprises de la branche métallurgie et, pour certaines certifications, permettent aux personnes diplômées d’accéder à d’autres entreprises industrielles. Elles sont conçues par et pour les entreprises. Elles se déroulent d’ailleurs souvent en entreprise, ou bien dans des lieux habilités.