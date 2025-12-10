Services à la personne : l’Insee prévoit jusqu’à 14 000 salariés de plus dans la région d’ici 2050

Selon les dernières données de l’Insee, un ménage sur sept en Bourgogne-Franche-Comté sa eu recours à une aide via les services à la personne (assistance aux personnes âgées, livraison de courses ou de repas, ménage, jardinage, soutien scolaire, etc.). L’âge est déterminant dans cette démarche : 43 % des plus de 80 ans ont recours à au moins un service à la personne. Entre 65 et 79 ans, ce chiffre est seulement de 16 % ; et pour les mois de 65 ans, de 11 %.

Le deuxième groupe ayant recours à l’aide à la personne est constitué par les couples sans enfants, avec un taux de recours de 15 %. Ils sont 56 % à avoir plus de 65 ans et sont aussi le type de ménage dont le niveau de vie est le plus élevé.

A l’opposé, les familles monoparentales ont peu recours aux aides à la personnes (6,5 % des femmes et 8 % des hommes), car particulièrement touchées par la pauvreté (28 % des familles monoparentales contre 13 % pour l’ensemble des ménages). Ainsi, plus le niveau de vie est élevé, et plus les ménages ont recours aux services à la personne.

Selon l’Insee 32 000 ménages supplémentaires, soit + 20 % par rapport à 2018, pourraient avoir recours à au moins un service à la personne d’ici 2025. « Cette forte hausse s’explique principalement par l’arrivée aux grands âges des générations nombreuses nées après la seconde Guerre mondiale », indiqué l’Insee. L’Insee avance même une hausse de + 66 % pour les plus de 80 ans, qui représenteraient alors presque la moitié des usagers des services à la personnes (contre 37 % aujourd’hui).