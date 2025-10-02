Sécurité économique : 8 bons plans pour les dirigeants d’entreprise

« Diagseco est un outil de sensibilisation par l’auto-diagnostic de votre gestion de l’information stratégique et de la sécurité économiques », indique la direction générale des entreprises, pour le présenter. La dynamique est portée par le SISSE. Ce service s’appuie en région sur des délégués à l’information stratégique et à la sécurité économique, les DISSE. Au sujet du diagnostique, les services de l’État de rassurer : « Aucune donnée fournie dans Diagseco n’est stockée ni transmise à quiconque. »

L’opération se divise en neuf rubriques : relations commerciales, financements et partenariats extérieurs ; les informations détenues par mon entreprise ; les actifs immatériels (brevets…) ; les systèmes d’information ; les procédures de conformité ; la veille économique ; la chaîne d’approvisionnement ; la réputation et l’image ; les locaux et les biens matériels. L’efficacité de Diagseco repose sur une bonne connaissance de l’organisation interne de votre entreprise, ainsi que sur l’implication de vos équipes, depuis les dirigeants jusqu’aux employés.