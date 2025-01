Romain Liège, nouveau président de la SATT Sayens

L’ambition de Sayens, portée par son nouveau président Romain Liège, vise donc à renforcer le rôle clé de la SATT auprès des écosystèmes locaux et nationaux en matière d’innovation, tout en tenant compte d’un contexte évolutif en matière de politiques publiques et de soutien à l’innovation et à la recherche. « Les SATT sont aujourd’hui, en matière de transfert de technologie, un modèle de référence en Europe et Outre-Atlantique », observe Romain Liège. Son objectif vise à « poursuivre la forte croissance [des] résultats », tout en « intensifiant » les retombées économiques de cette croissance pour les territoires.