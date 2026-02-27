Rentré scolaire 2026 : Force ouvrière alerte sur les suppressions de postes

« Victor Hugo comparait l’école à un jardin, mais aujourd’hui, c’est une terre stérile », déplore Sébastien Mercier, secrétaire général de l’union départementale de Force ouvrière (FO) du Territoire de Belfort. À l’occasion de son assemblée générale, Force ouvrière a fait part de ses inquiétudes face à la rentrée scolaire 2026. « Elle va vraiment se dérouler dans un contexte particulier », regrette le secrétaire général.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, l’a annoncé en janvier. Au niveau national, 3 256 postes d’enseignants vont être supprimés à la rentrée (lire notre article). Des suppressions qui vont avoir des répercussions directes sur l’académie de Besançon. « On compte la suppression de 64 postes équivalent temps plein dans le second degré. Cela fait précisément 43 dans les collèges et 21 dans les lycées », liste Marie-Jo Hugonnot, secrétaire départementale du syndicat national de l’enseignement technique action autonome (SNETAA-FO). Le syndicat le rappelle, depuis 2018, 10 000 postes équivalent temps plein ont été supprimés.

Au niveau du Territoire de Belfort, cela représente 17 postes équivalent temps plein en moins (lire notre article). La justification donnée par le gouvernement est la baisse démocraphique. Le syndicat est réaliste, le Territoire de Belfort est en première ligne. Pour autant, cette explication ne les convainc pas. « Ça aurait pu être le prétexte pour alléger les effectifs dans les classes », souligne Sébastien Mercier.