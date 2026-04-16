Poissy: les syndicats soulagés de l’avenir industriel, une minorité appelle à la grève

« Paradoxalement, on a accueilli les annonces avec un certain soulagement », a renchéri Frédéric Lemayitch, représentant syndical CFTC (21% des voix). « Ça fait toujours mal au cœur de savoir qu’il n’y aura plus d’assemblage sur le site, mais on a la garantie que le site industriel de Poissy sera toujours présent sur l’échiquier Stellantis en Europe. Notre priorité était de maintenir tous les emplois. Avec ce qui a été projeté aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’on va pouvoir y arriver », a-t-il ajouté. « Il faut faire le deuil de l’assemblage. On ferme peut-être le chapitre d’un livre, mais on est en train d’en écrire un autre », a-t-il relevé.

Selon Laurent Oechsel, de la CFE-CGC (7% des voix), « les salariés de l’usine ont accueilli avec stupeur et une profonde déception l’annonce de l’arrêt de la production de véhicules neufs à Poissy ». « La CFE-CGC déplore cette décision, mais elle considère ces orientations comme une première étape importante pour conforter l’avenir industriel du site », a-t-il dit.

Au contraire, la CGT, l’Unsa et SUD, qui avaient totalisé 37% des voix sur le site, ont appelé à la grève et à une manifestation à Poissy le 23 avril.

Pour Jean-Pierre Mercier (SUD, 16% des voix), l’arrêt de la fabrication de voitures à Poissy constitue « un véritable tremblement de terre ».

Il alerte sur « une saignée » côté emplois, car « sur les 2.000 emplois actuels, la direction n’en garderait que 1.000 jusqu’en 2030 ». Quant aux sous-traitants de l’usine, ils « vont crever littéralement », a-t-il averti.

Selon M. Mercier, ces annonces visent à « tenter de rassurer les salariés pour qu’ils ne se mobilisent pas ».

Même colère chez Jonathan Dos Santos, représentant CGT (8% des voix): « Après l’Opel Mokka, il n’y aura pas de véhicule et une casse de l’emploi. On va se battre pour le maintien de l’emploi, ça doit passer par un nouveau véhicule. »