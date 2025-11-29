PMA octroie une aide financière de 10 000 euros pour seize nouveaux médecins

« Cela va me permettre d’acheter des loupes, du meopa, un gaz utilisé pour détendre les patients », indique Marine Petit, chirurgienne-dentiste installée à Bavans. Elle ajoute que cela pourra lui servir à continuer de suivre des formations. Même constat du côté des deux ophtalmologues, Noura Zerei et Firas Hamza, installés dans le même cabinet à Montbéliard : « On va pouvoir acheter de nouveaux matériaux comme des instruments portatifs ».

Pour Nouredine Belhout, chirurgien-dentiste à Pont-de-Roide-Vermondans, ces 10 000 euros lui permettront de renouveler des outils qui sont en évolution permanente. « Je veux par exemple acheter une caméra optique. » En acceptant cette aide, les seize nouveaux médecins ont l’obligation de pratiquer au minimum trois ans dans le territoire.

En 2025, quatre projets ont reçu le soutien financier de PMA. À Audincourt, le cabinet pluridisciplinaire a reçu une aide de 40 000 euros pour l’aménagement et l’équipement des locaux. De même pour le cabinet médical de Blamont, financé à hauteur de 36 700 euros. « Garder du service public dans les villages, c’est quand même essentiel pour nos habitants », ajoute Serge Delfils, maire de Blamont. À Pont-de-Roide-Vermondans, 1 769 euros ont été attribués à l’association Agir pour la santé à domicile. Finalement, la maison de la chronicité, Noalys Sas, à Montbéliard, a été financée à hauteur de 40 000 euros.

