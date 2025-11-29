PMA octroie une aide financière de 10 000 euros pour seize nouveaux médecins

En 2025, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a octroyé vingt aides financières à destination de la santé. Ce mercredi 26 novembre, Charles Demouge, président de PMA et Renaud Fouché, vice-président en charge de la politique santé, ont fait le bilan de ces différentes aides distribuées en un an.
C’est sous les applaudissements qu’un par un, les seize jeunes médecins sont venus signer la convention leur accordant une aide financière à l’installation. Pays de Montbéliard Agglomération leur accorde une aide à hauteur de 10 000 euros pour les aider à s’installer dans le territoire. Parmi ces praticiens, cinq chirurgiens-dentistes, cinq médecins généralistes, deux cardiologues, deux ophtalmologues, une gastro-entérologue et une gynécologue-obstétricienne. Cette aide a pour objectif d’encourager l’installation de nouveaux praticiens et ainsi rendre le territoire attractif pour les jeunes médecins.
Une aide pour l’achat de nouveaux outils de travail
« Cela va me permettre d’acheter des loupes, du meopa, un gaz utilisé pour détendre les patients », indique Marine Petit, chirurgienne-dentiste installée à Bavans. Elle ajoute que cela pourra lui servir à continuer de suivre des formations. Même constat du côté des deux ophtalmologues, Noura Zerei et Firas Hamza, installés dans le même cabinet à Montbéliard : « On va pouvoir acheter de nouveaux matériaux comme des instruments portatifs ».
Pour Nouredine Belhout, chirurgien-dentiste à Pont-de-Roide-Vermondans, ces 10 000 euros lui permettront de renouveler des outils qui sont en évolution permanente. « Je veux par exemple acheter une caméra optique. » En acceptant cette aide, les seize nouveaux médecins ont l’obligation de pratiquer au minimum trois ans dans le territoire.
En 2025, quatre projets ont reçu le soutien financier de PMA. À Audincourt, le cabinet pluridisciplinaire a reçu une aide de 40 000 euros pour l’aménagement et l’équipement des locaux. De même pour le cabinet médical de Blamont, financé à hauteur de 36 700 euros. « Garder du service public dans les villages, c’est quand même essentiel pour nos habitants », ajoute Serge Delfils, maire de Blamont. À Pont-de-Roide-Vermondans, 1 769 euros ont été attribués à l’association Agir pour la santé à domicile. Finalement, la maison de la chronicité, Noalys Sas, à Montbéliard, a été financée à hauteur de 40 000 euros.
Proposer un réseau de professionnels
Au-delà de l’aspect financier, Renaud Fouché, également cardiologue, évoque l’importance du réseau de professionnels pour soutenir les jeunes praticiens. « Les jeunes médecins qui s’installent se heurtent à un certain nombre de difficultés administratives, financières et juridiques », énumère-t-il. Un réseau de professionnels mis en place par PMA depuis 2021.
Autre moyen d’attirer de nouveaux praticiens dans l’agglomération, proposer aux internes d’effectuer leurs stages de médecine de dernière année dans le territoire. « Les médecins généralistes peuvent acquérir une formation de maître de stage et cette maîtrise leur permet d’accueillir des internes », explique Renaud Fouché. Au total, 13 praticiens ont suivi cette formation. Un nombre qui a doublé en trois ans. Une attractivité nécessaire surtout dans les milieux ruraux. Comme le rappelle Charles Demouge : « On a besoin de praticiens dans nos villages ». D’après les chiffres de l’Insee, 57 % des nouveaux médecins s’installent dans les grands pôles régionaux.
Depuis 2021, PMA a destiné 63 aides financières au domaine de la santé pour un total de 832 469 euros. « L’agglomération a engagé une stratégie territoriale pour renforcer l’attractivité médicale du Pays de Montbéliard et améliorer l’accès aux soins pour toute la population », explique Charles Demouge. Depuis 2021, PMA a accueilli 18 nouvelles installations de médecins généralistes contre 12 entre 2010 et 2020.