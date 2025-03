Peugeot relance un modèle GTI avec une 208 électrique

Le nouveau patron de Peugeot, ancien de Citroën, Volkswagen et Europcar, a pour objectif de redresser la marque: Peugeot est tombé à 6,4% de parts de marché en janvier-février sur les marchés d’Europe élargie. Il vise 7% de parts de marché « dans quelques années » et a pour « priorité N°1 » de renforcer la marque en France, où elle a reculé. Pour la différencier des quatorze autres marques du groupe, et de la concurrence (Volkswagen, Toyota) ; Alain Favey veut promouvoir le côté « panache à la française » de la marque, entre « qualité », « design » et « plaisir de conduite ».