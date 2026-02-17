Peugeot Invest cède ses participations de Lisi pour 116 millions d’euros

« Cette opération illustre la dynamique engagée par Peugeot Invest : accompagner des entreprises sur le long terme, créer de la valeur de manière durable, et faire évoluer notre portefeuille avec agilité et discipline », commente Jean-Charles Douin, le directeur général de Peugeot Invest.

La société d’investissement indique également que la cession de ces parts « ont par ailleurs permis d’élargir significativement le flottant et d’améliorer la liquidité du titre LISI ». Sur la période de détention de ces parts, le groupe familial Peugeot a enregistré un taux de rendement interne de 11 %, sur près de 50 ans, soit près de 390 millions d’euros de création de valeur, indique le communiqué de presse.

CID (compagnie industrielle de Delle) détient toujours plus de 50 % des actions. Le CID est détenu par les familles Viellard et Kohler. 46 millions d’actions sont éditées, estime Emmanuel Viellard, réparties entre plus de 5 000 actionnaires.

En 2024, le groupe Lisi, présent dans l’aéronautique et l’automobile, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,79 milliards d’euros. Le groupe, dont le siège social est à Grandvillars, compte 10 200 collaborateurs, dont 5 500 en France ; il est présent dans 13 pays avec 42 sites de production. En 2025, le groupe Lisi a vendu la branche médical, pour se concentrer les deux autres secteurs d’activité. Le groupe, qui vient d’intégrer l’indice boursier SBF 120 (lire notre article), publie ses résultats financiers le 26 février.