Optymo : le transport des personnes à mobilité réduite reprend le 1er septembre

Optymo propose un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Optymo propose un service de transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR). | ©Optymo
Nouveauté

Après un mois d’interruption forcée, le service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) d’Optymo reprend la route le 1er septembre. Les réservations seront possibles dès le 25 août par téléphone ou par mail.

La liquidation judiciaire de Synergihp Grand Est, prononcée le 10 juillet par le tribunal de commerce de Nancy, avait brutalement mis fin à l’exploitation du service, contraignant Optymo à suspendre l’activité en août. « C’est un coup de massue », confiait alors Franck Meslier, directeur général du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui exploite le réseau (lire ici). Le service, indispensable à de nombreux usagers, avait transporté 14 303 personnes en 2024, dont 12 916 à mobilité réduite, 885 personnes de plus de 90 ans et 502 accompagnants. Sur réservation, elle se fait « d’adresse à adresse », indiquait Claire Tourscher, qui suit ce service. 

Un nouveau prestataire, spécialisé dans le transport adapté, a été choisi à l’issue d’un appel d’offres lancé en procédure accélérée, indique Optymo sur ses réseaux sociaux. Le nom de l’entreprise n’a pas encore été communiqué et Optymo n’était pas joignable au moment de notre sollicitation.

Le service continuera de fonctionner aux mêmes conditions : du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8 h à 18 h 30. Chaque course restera facturée 2 euros. Les usagers pourront réserver dès le 25 août.

Le nouveau sous-traitant pourra choisir de conserver une partie de l’équipe ou de recruter du nouveau personnel, indiquent nos confrères d’Ici Belfort-Montbéliard. 

Réservation dès le 25 août au 03 39 02 11 02 ou par mail à l’adresse optymo.tpmr@gmail.com.

L'accordéoniste Pascal Contet et le chanteur lyrique, contre-ténor, Serge Kakudji, dans le jardin de la maison Mazarin, à Giromagny.

Giromagny : tout savoir sur le festival Escales en musique

La huitième édition du festival Escales en musique se déroule du 21 au 24 août entre Giromagny, Rougemont-le-Château et Auxelles-Haut. Porté par l’accordéoniste Pascal Contet, l’événement met la voix à l’honneur et propose des rendez-vous singuliers avec des artistes de renom.
La journée des oubliés des vacances a eu lieu mercredi 20 août, organisée par le Secours populaire.

Sous la Tour Eiffel, 75 enfants terrifortains vivent une parenthèse de vacances

Le Secours populaire a célébré le mercredi 20 août ses 80 ans avec la journée des « oubliés des vacances ». Toutes ses délégations étaient réunies à Paris, pour une fête organisée au Champ-de-Mars, exceptionnellement privatisé. Quarante mille enfants y ont participé, dont soixante-quinze venus du Territoire de Belfort.
,
Logo du FC Sochaux-Montbéliard, sur le bord de la pelouse du stade Bonal.

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace vendredi à Rouen

Forts de leur victoire 5 à 0 pour leur premier match à domicile, les joueurs du FC Sochaux vont jouer vendredi à 19 h 30 contre le FC Rouen.

