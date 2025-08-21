Optymo : le transport des personnes à mobilité réduite reprend le 1er septembre

La liquidation judiciaire de Synergihp Grand Est, prononcée le 10 juillet par le tribunal de commerce de Nancy, avait brutalement mis fin à l’exploitation du service, contraignant Optymo à suspendre l’activité en août. « C’est un coup de massue », confiait alors Franck Meslier, directeur général du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui exploite le réseau (lire ici). Le service, indispensable à de nombreux usagers, avait transporté 14 303 personnes en 2024, dont 12 916 à mobilité réduite, 885 personnes de plus de 90 ans et 502 accompagnants. Sur réservation, elle se fait « d’adresse à adresse », indiquait Claire Tourscher, qui suit ce service.

Un nouveau prestataire, spécialisé dans le transport adapté, a été choisi à l’issue d’un appel d’offres lancé en procédure accélérée, indique Optymo sur ses réseaux sociaux. Le nom de l’entreprise n’a pas encore été communiqué et Optymo n’était pas joignable au moment de notre sollicitation.

Le service continuera de fonctionner aux mêmes conditions : du lundi au samedi, hors jours fériés, de 8 h à 18 h 30. Chaque course restera facturée 2 euros. Les usagers pourront réserver dès le 25 août.

Le nouveau sous-traitant pourra choisir de conserver une partie de l’équipe ou de recruter du nouveau personnel, indiquent nos confrères d’Ici Belfort-Montbéliard.