Optymo contraint de suspendre le service de transport PMR

14 303. C’est le nombre de personnes transportées, en 2024, par le service de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR) d’Optymo, représentant plus de 10 000 courses. Dans le détail, ce sont 12 916 personnes à mobilité réduite, 885 personnes de plus de 90 ans à qui le service est aussi proposé et 502 personnes accompagnantes. En 2023, le service avait même transporté 14 489 personnes ! La course, quelle que soit la distance, est de 2 euros. Sur réservation. Et elle se fait « d’adresse à adresse », indique Claire Tourscher, qui suit ce service. Un service important. Indispensable pour beaucoup. Certains l’utilisent pour aller travailler, d’autres pour faire des courses ou pour se rendre à un rendez-vous médical.

Optymo est contraint de le suspendre au mois d’août. « Contre sa volonté », assure Roland Jacquemin, président du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), qui exploite Optymo (tous nos articles). Le 10 juillet, le tribunal de commerce de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a placé en liquidation judiciaire la société Synergihp Grand Est, en charge de l’exploitation du service TPMR, pour Optymo ; la société assurait aussi le service de transport à la demande de la communauté de communes du pays d’Héricourt.

Dans le Territoire de Belfort, elle assurait le service avec six mini-bus adaptés, notamment au transport de personnes en fauteuil. Cela faisait une dizaine d’années que la société assurait ce service. Le contrat avait été renouvelé en novembre 2024. Synergihp a d’abord été placée en procédure de sauvegarde, en début d’année, avant d’être en redressement judiciaire puis en liquidation.