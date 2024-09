« On commence à avoir une raréfaction des affaires »

Les premiers à subir cette tendance, ce sont les entreprises du clos et du couvert (maçonnerie, couvreur), indique Crri 2000. Suivront celle du second œuvre et les corps d’état techniques. Dans cette optique, 2025 va être « compliquée », valide Bruno Selli. S’ajoutent à cette situation une « inertie » grandissante dans les projets et des taux d’intérêt loin d’être attractifs. Résultat : on déplore « une raréfaction des affaires », analyse Laurent Germain, le directeur général de Crri 2000. « Il y a un fort ralentissement sur les appels d’offres », valide, également, Bruno Selli, le président de cette association.