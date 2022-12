L’offre Travaux-Services portée par CRRI 2000

S’adapter. Se diversifier. Toujours proposer des solutions. C’est de ces volontés qu’est née l’activité Travaux-services de CRRI 2000, construite autour de l’idée de services. “Trouver des entreprises, faire établir des devis nécessite du temps, ce temps nous le prenons pour être un facilitateur de projets, relève Étienne MANGIN, Responsable de ce service à CRRI 2000, qui accompagne depuis juin 2022 les donneurs d’ordres publics ou privés dans l’étude, la conception et la réalisation des projets, avant d’ajouter : « Les relations avec nos adhérents et les entreprises du Nord Franche-Comté et du Sud Alsace nous permettent de mettre notre réseau au profit de toutes sortes de constructions et de réalisations.”

“Notre activité Travaux-Services apporte une solution qu’on ne trouve pas ailleurs, sans limite basse par rapport à la taille des chantiers, axée sur le service, la disponibilité et la résolution des difficultés rencontrées par les maîtres d’ouvrage privés et les collectivités”, complète Laurent GERMAIN, Directeur Général de CRRI 2000. “Maires, services techniques ou donneurs d’ordre privés sont tous confrontés à des problématiques de disponibilité d’entreprises et de suivi des travaux, surtout sur de petits projets” ajoute Laurent GERMAIN.

Interlocuteur unique, CRRI 2000 a la réactivité et la transparence nécessaires dans la réalisation des travaux avec la participation d’entreprises fiables, impliquées et toutes locales. Être à l’écoute du marché local, des collectivités et des donneurs d’ordre privés permet à CRRI 2000 de trouver efficacement des solutions techniques et économiques en matière de gestion et de suivi de travaux.

En termes de réalisations, on citera par exemple la construction d’une passerelle à Montbéliard à travers une solution globale (permis de construire, conformité avec la réglementation et les objectifs du client, respect de l’enveloppe financière initialement prévue) ou encore les travaux de mise en conformité Ad’Ap pour la mairie de Bethoncourt, les ateliers municipaux de L’Isle-sur-le-Doubs, l’aménagement d’un cabinet d’avocats à Montbéliard et d’un laboratoire d’analyses à Valdoie ou encore la conception et la création d’un cabinet vétérinaire au Russey. “Faire appel à CRRI 2000 au travers de notre activité Travaux-Services, c’est s’assurer que les travaux se feront dans la sérénité en respectant les délais et les coûts”, promet Etienne MANGIN.

De nouveaux projets sont lancés, confirmant la confiance des clients dans ce service, comme par exemple l’extension de la pharmacie de Sochaux, ou encore la création de vestiaires à la communauté de communes des 2 Vallées Vertes, à Clerval.

Acteur local important du Nord Franche-Comté et du Sud Alsace, CRRI 2000 est prêt à relever de nombreux défis et apparaît comme la solution complète et efficace aux meilleurs des intérêts des donneurs d’ordre publics ou privés pour tous les projets de construction et réhabilitation dans le nord Franche-Comté et le Sud Alsace.