Natacha Polony, souveraine au rendez-vous des Forces françaises de l’industrie à La JonXion

Classée souverainiste au sein du paysage politico-médiatique français, Natacha Polony s’est montrée… souveraine, par son art oratoire, le mercredi 20 mai 2026, à La JonXion, lors du rendez-vous mensuel des FFI Nord Franche-Comté (Forces françaises de l’industrie, un mouvement national décliné localement, qui milite pour la réindustrialisation de la France).

Devant un parterre d’une trentaine d’acteurs économiques du nord Franche-Comté (des petites entreprises comme de gros donneurs d’ordres étaient représentés), elle a défendu l’idée du produire en France, en démarrant son propos sur l’idée de physicalité. Pour simplifier à l’extrême, le concept repose sur l’idée de partir du concret, du matériel. Tout l’inverse de la théorie que l’on cherche à tout prix à faire confirmer par le réel. Elle a apporté en exemple la méthode des maths modernes, apparue dans les années 70-80, à qui elle attribue le recul du classement de la France en mathématiques : ce sont des mathématiciens universitaires qui ont transposé leurs méthodes de réflexion à la pédagogie, alors que les enfants ont dans leur grande majorité besoin de partir du concret, à commencer par la numération d’objets, pour ensuite aller vers l’abstraction mathématique.

L’idée d’une Europe spécialisée dans les services avec une Asie chargée de produire relèverait de la même erreur intellectuelle (avec au passage une pointe de condescendance, voire de racisme à l’égard d’une Asie en col bleu face à une Europe en col blanc). L’abandon de la physicalité (en l’occurrence le produire en France, les usines au coin de la rue) entrainerait la dépendance, et donc la perte de souveraineté, en tant que « capacité à décider en dernier ressort ». Natacha Polony s’appuie sur l’actualité récente pour défendre cette vision : « Produire, c’est transformer de la matière grâce à de l’énergie », définit-elle. Le blocus du détroit d’Ormuz et ses conséquences sur les flux commerciaux lui apporte un argument pour étayer sa défense de la souveraineté, qu’elle associe à la notion de liberté.