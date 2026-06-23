Mulhouse : manifestation contre un projet de data center

La construction de ce projet, annoncé par Microsoft en mai 2024 lors du sommet des investissements étrangers « Choose France », pourrait démarrer en 2029 à Petit-Landau et Hombourg, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Mulhouse. « Nous avons voulu mener une action coup de poing », a expliqué à l’AFP Cécile Germain-Ecuer, conseillère régionale les Ecologistes, présente à la manifestation. Les opposants mettant en avant certains points « explosifs » soulevés par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Grand Est: dans un avis publié en mars, cet organisme a notamment souligné que le futur data center consommerait plus de 1 500 gigawattheures par an, soit environ 80% de la consommation électrique des ménages de tout le département du Haut-Rhin.