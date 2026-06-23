Mulhouse : manifestation contre un projet de data center

Baies de serveurs, installées dans un data center.
60 à 80 personnes ont manifesté lundi à Mulhouse contre la construction d'un data center à Petit-Landau. | ©-PromptPlay- from Pixabay – illustration

Quelque 60 à 80 personnes ont manifesté lundi à Mulhouse (Haut-Rhin) contre la construction par Microsoft, à partir de 2029, d'un data center, un projet à deux milliards d'euros dont les opposants dénoncent l'impact sur l'environnement, notamment en termes de consommation électrique, a constaté une correspondante de l'AFP.

(AFP)

Les manifestants répondaient à l’appel du collectif « IA pas moyen » rassemblant plusieurs associations environnementales comme Alsace Nature, Stop Fessenheim, ou Eau en danger. Ils entendaient protester contre l’avis favorable au projet, voté lundi par les élus de Mulhouse Alsace agglomération (M2A), sur sollicitation du préfet. Une délégation d’opposants a été reçue par des élus du conseil d’agglomération, entrevue qui n’a pas été concluante aux yeux des manifestants.

La construction de ce projet, annoncé par Microsoft en mai 2024 lors du sommet des investissements étrangers « Choose France », pourrait démarrer en 2029 à Petit-Landau et Hombourg, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Mulhouse. « Nous avons voulu mener une action coup de poing », a expliqué à l’AFP Cécile Germain-Ecuer, conseillère régionale les Ecologistes, présente à la manifestation. Les opposants mettant en avant certains points « explosifs » soulevés par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Grand Est: dans un avis publié en mars, cet organisme a notamment souligné que le futur data center consommerait plus de 1 500 gigawattheures par an, soit environ 80% de la consommation électrique des ménages de tout le département du Haut-Rhin.

Microsoft annonce 150 à 200 emplois

La MRAE a aussi soulevé une insuffisance d’information sur les impacts environnementaux, l’évaluation des risques sanitaires ou la consommation d’espaces agricoles du projet, qui comportera trois bâtiments abritant des serveurs. Le terrain pressenti est une zone agricole de 36 hectares, dont une dizaine exploitée en agriculture biologique. Cette parcelle, située dans une zone de développement économique, était déjà vouée à l’artificialisation dans les documents d’urbanisme, souligne M2A.
A la suite de l’avis de la MRAE, Microsoft a complété sa présentation et apporté de nouveaux éléments dans le cadre de l’enquête publique ouverte le 1er juin et prévue jusqu’au 3 juillet. Le projet, qui doit permettre de créer 150 à 200 emplois selon le géant informatique, pourrait également s’accompagner d’une filière locale de formation aux métiers des centres de données.

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