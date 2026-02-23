,

Mulhouse : le permis d’un projet de géothermie annulé par la justice

L'entrée de l'usine Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.
L'entrée de l'usine Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. | ©Google street view

La cour administrative d'appel de Nancy a annoncé jeudi avoir annulé un arrêté autorisant le groupe minier Vulcan Energy à rechercher des gisements de géothermie dans le sous-sol du Haut-Rhin, notamment pour le constructeur automobile Stellantis.

(AFP)

Saisie par la commune de Baldersheim, dans l’agglomération de Mulhouse, la cour a annulé l’arrêté du ministère de l’Energie, pris en juillet 2024, qui autorisait l’entreprise à faire des recherches pendant cinq ans dans une zone d’environ 460 km2. Le projet visait notamment à alimenter en chaleur l’usine Stellantis de Mulhouse, afin de  permettre au constructeur automobile de réduire ses besoins en énergies fossiles et donc ses émissions de gaz à effet de serre.

Le tribunal motive notamment sa décision par des raisons de procédure: Vulcan Energy n’a pas mené de concertation en bonne et due forme avec le public, et l’avis de mise en concurrence indispensable à la validation du permis n’a pas été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il a en revanche validé un permis décerné à la même société l’autorisant à rechercher du lithium dans le sous-sol.

Chauffer l'usine Stellantis de Mulhouse

Plusieurs entreprises tentent d’exploiter la géothermie profonde en Alsace, c’est-à-dire d’extraire l’eau naturellement chaude à plusieurs kilomètres de profondeur, afin d’alimenter des sites industriels ou des réseaux de chaleur urbains. Certaines veulent joindre à cette activité l’extraction de lithium, métal notamment utilisé dans la fabrication de batteries et présent dans l’eau située en profondeur.
Mais plusieurs de ces projets ont été stoppés net après des séismes ayant suscité des levées de boucliers de riverains et des pouvoirs publics. Sollicités, ni le ministère de l’Industrie, compétent sur les sujets miniers, ni la société Vulcan Energy n’avaient réagi jeudi soir. Stellantis n’a pas souhaité faire de commentaire.

