Morvillars : le village d’artisans, une solution immobilière clé en mains

« Le gros avantage, c’est qu’ils posent leurs affaires et qu’ils peuvent commencer leur activité », apprécie Damien Meslot. C’est une solution clé en main. Chaque module propose un atelier, un espace bureau et un espace « social », notamment des douches. Un effort a été porté au confort. Les ateliers sont isolés, selon les normes RT 2012. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur, réversible. Le concept est assez « simple », souligne Pierre-Étienne Perol, le directeur général. Chaque atelier dispose d’une porte coulissante de 4 mètres de haut et 3 mètres de large, ainsi que d’un espace de stockage délimité, à l’extérieur. Le sol de l’atelier supporte une charge d’une tonne au m2, permettant d’installer des machines à commandes numériques (lire ci-dessous). Et les ateliers enregistrent une hauteur libre de 5 mètres. Et chaque module, qui traverse la largeur du bâtiment, dispose d’une entrée côté atelier et d’une entrée côté bureau.

Quatre des six modules disponibles sont déjà loués. Le succès est déjà là, alors que le bâtiment n’est pas encore tout à fait fini. « Il y a encore deux cellules disponibles, indique Damien Meslot. Je suis convaincu qu’elles trouveront rapidement preneur. » Le loyer oscille entre 1 300 et 1 800 euros par mois. Ce qui fait dire aux élus que « c’est un prix attractif », pour une prestation qualitative. Le village d’artisans jouit aussi d’une localisation pertinente, à quelques kilomètres de la gare TGV, de l’A36 et de la frontière suisse.

La construction du premier bâtiment représente un investissement de 2,7 millions d’euros. Avec le bâtiment B, le projet s’élèvera à 5 millions d’euros.