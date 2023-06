Morvillars au cœur de la stratégie du mandataire automobile AutoJM

Le terrain de Morvillars est aussi « stratégique », valide Raynald Thevenet. Il est placé le long de la RN 1019, à quelques kilomètres de l’A36, à proximité immédiate de la Suisse et de l’Alsace, mais surtout « à 2 minutes de la gare TGV », observe le directeur général. « Seulement 20 % de nos clients sont des locaux », ajoute Raynald Thevenet. 80 % viennent donc de toute la France. Et cette accessibilité devient un atout. « C’est un bel emplacement », confie-t-il, convaincu.

Aujourd’hui, AutoJM compte 85 salariés. Mais les locaux pourront accueillir 150 personnes, positionnant ainsi le site comme le quartier général du groupe. Celui-ci cherche à bâtir un réseau d’agences en France. Un réseau qui sera piloté depuis le nord Franche-Comté. Il vise une cinquantaine d’agences d’ici 4 à 5 ans. Raynald Thevenet croit fermement à l’avenir de ce type de points de vente, accueillant tous ceux qui ne veulent pas acheter sur Internet. Et les véhicules ont tellement de finitions et d’options que les explications d’un conseiller sont essentielles estime-t-il.

AutoJM est un mandataire multi-marques, et c’est encore plus vrai avec les véhicules d’occasion. Sur le neuf, 60 à 70 % des véhicules vendus sont du groupe Stellantis, Peugeot et Citroën majoritairement. Pour un achat neuf, on peut espérer acheter sa voiture 15 à 30 % moins chères que dans les réseaux classiques en passant par le mandataire, garantit-il. « Tout en pouvant configurer le véhicule comme on veut, en configuration usine par exemple », ajoute le directeur général. Si la voiture sort d’usine, l’attente est plus longue. Mais AutoJM a accès aux bases de données de ses fournisseurs permettant de connaître leur stock et de savoir quels véhicules ils ont ; ainsi, en 15 jours, on peut être livré. AutoJM travaille avec une soixantaines de concessions dans l’Union européenne (Italie, Espagne, Pays-Bas, Pologne…), permettant ainsi de vendre les véhicules aux conditions tarifaires du concessionnaire local.