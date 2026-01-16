Montbéliard : l’Espace Jean-Marc Becker accueille trois cardiologues

Ce nouveau pôle de santé accueille depuis son ouverture, le 5 janvier, trois cardiologues : Marie-France Deforêt, Christian Burggraf et Thierry Mouhat. Après une période de travaux, les trois praticiens ont pu prendre place dans le bâtiment situé route de Bethoncourt. « La ville a entamé des démarches pour offrir une nouvelle vie à cet équipement et y implanter de nouveaux services dans un quartier considéré comme traditionnellement sous-doté », développe Marie-Noël Biguinet.

Suite au départ de la ligue Franche-Comté de football, ancien propriétaire, les locaux sont rachetés par la Ville en 2021, par l’intermédiaire de l’Etablissement public foncier du Doubs. Pour un montant de 650 000 euros, la Ville est le nouveau propriétaire de ce bâtiment de 643 m². Avec une enveloppe de 120 000 euros, Montbéliard a notamment installé une plateforme élévatrice PMR, créé un bloc sanitaire au rez-de-chaussée, mis en conformité les installations électriques ou encore remplacé la climatisation.