Montbéliard : l’Espace Jean-Marc Becker accueille trois cardiologues

Un médecin psychiatre affirme également avoir été victime de l'usurpation d'identité. | Illustration ©Darko Stojanovic de Pixabay
L'Espace Jean-Marc Becker a ouvert ses portes le 5 janvier 2026. ©Darko Stojanovic de Pixabay

Inauguré le 9 janvier, l’Espace Jean-Marc Becker, du nom du médecin et adjoint à la ville, accueille trois cardiologues. Le bâtiment de 643 m² situé à Montbéliard promet d’ouvrir ses portes à d'autres praticiens de santé.

Vendredi 9 janvier, la maire de Montbéliard Marie-Noël Biguinet a inauguré lEspace Jean-Marc Becker.  « Bien qu’une allée porte déjà son nom à la Petite-Hollande, nous avons souhaité baptiser les locaux de l’ancienne ligue de Franche-Comté Football,  “Espace Jean-Marc Becker” », explique la maire de Montbéliard. Jean-Marc Becker fut un médecin et un adjoint à la ville de Montbéliard, sous le mandat de Louis Souvet. Il avait installé son cabinet dans le quartier de la Petite-Hollande. Il est décédé en 2007, il y a presque dix-neuf ans jour pour jour.

Trois cardiologues à l’Espace Jean-Marc Becker

Ce nouveau pôle de santé accueille depuis son ouverture, le 5 janvier, trois cardiologues : Marie-France Deforêt, Christian Burggraf et Thierry Mouhat. Après une période de travaux, les trois praticiens ont pu prendre place dans le bâtiment situé route de Bethoncourt. « La ville a entamé des démarches pour offrir une nouvelle vie à cet équipement et y implanter de nouveaux services dans un quartier considéré comme traditionnellement sous-doté », développe Marie-Noël Biguinet.

Suite au départ de la ligue Franche-Comté de football, ancien propriétaire, les locaux sont rachetés par la Ville en 2021, par l’intermédiaire de l’Etablissement public foncier du Doubs. Pour un montant de 650 000 euros, la Ville est le nouveau propriétaire de ce bâtiment de 643 m². Avec une enveloppe de 120 000 euros, Montbéliard a notamment installé une plateforme élévatrice PMR, créé un bloc sanitaire au rez-de-chaussée, mis en conformité les installations électriques ou encore remplacé la climatisation. 

Une dynamique d’attraction de nouveaux praticiens

« C’est bien sûr une grande satisfaction pour la Ville que de pouvoir maintenir une offre de santé de proximité », met en avant la maire de Montbéliard. D’autant plus que l’Espace Jean-Marc Becker pourrait, dans le futur et moyennant quelques aménagements, accueillir d’autres praticiens de santé. Une dynamique que l’on retrouve à la clinique de soins de suite du Pied-des-Gouttes. Début décembre 2025, l’Agence régionale de santé (ARS) a autorisé à la clinique une offre d’une soixantaine de lits d’hospitalisation supplémentaires.

Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), en novembre, a octroyé une aide financière de 10 000 euros à destination des praticiens venant s’installer sur le territoire. Seize nouveaux praticiens en ont bénéficié (lire notre article)

