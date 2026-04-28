Montbéliard : le Greta déménage à Numerica

La Région Bourgogne-Franche-Comté ayant décidé de modifier ses conditions d’hébergement, l’équipe du Greta s’est posé la question de l’évolution de ses locaux. Elle a finalement fait le choix de déménager, notamment pour améliorer ses conditions d’accueil des personnes à mobilité réduites. Si la surface des locaux reste à peu près la même, soit 800 m², les deux étages loués par le Greta à Numerica sont accessibles par ascenseur. La desserte des transports en commun et le parking gratuit dans le quartier ont également joué.

Le Greta loue le premier et le deuxième étage d’un des bâtiments de Numerica. Le premier est affecté aux formations « Carrières sanitaires et sociales » ; le deuxième aux formations qualifiantes, dont l’EEP, entreprise d’entrainement pédagogique. Ce dispositif pédagogique permet de simuler une entreprise et ses différentes fonctions support (commercial, comptabilité, ressources humaines) et de former les stagiaires en situation réelle ou reconstituée.

L’antenne de Montbéliard accueille chaque année une centaine de stagiaires en formation qualifiante et à l’EEP. A ceci s’ajoute le Dispositif amont de la qualification (DAQ) de la Région Bourgogne-Franche-Comté, destiné à préparer les demandeurs d’emploi à intégrer des formations qualifiantes ou, chaque fois que possible, à retourner en emploi. Le Greta est titulaire du marché pour le bassin d’emploi de l’Aire urbaine, avec Ifac de Bethoncourt, l’Acerep et l’ADCH à Héricourt, le CFPPA (lycée agricole) de Valdoie, Numerica et l’Afpa. Environ 1000 personnes bénéficient de de ce dispositif d’accompagnement organisé en entrées /sorties permanentes.