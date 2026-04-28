Montbéliard : le Greta déménage à Numerica

Il y a encore quelques bruits de perceuses et quelques tableaux blancs à installer, mais le déménagement du Greta Montbéliard. Il s’est déroulé en trois phases durant le mois d’avril ; la dernière s’est achevée Le vendredi 24 avril 2026.
Le Greta de Montbéliard a quitté le lycée Cuvier pour prendre ses nouveaux quartiers à Numerica, cour Leprince-Ruinguet. Le Greta est le centre de formation pour adultes de l’Education nationale. Il couvre tout le territoire national et est découpé par secteur géographique, dont le Greta Haute-(Saône-Nord-Franche-Comté, dont le siège est à Vesoul. Dans le nord Franche-Comté, il dispose de site à Montbéliard, Belfort (lycées Courbet et Diderot), Delle. En Haute-Saône, outre Vesoul, il est présent à Lure, Luxeuil, Gray.
Une meilleure accessibilité
La Région Bourgogne-Franche-Comté ayant décidé de modifier ses conditions d’hébergement, l’équipe du Greta s’est posé la question de l’évolution de ses locaux. Elle a finalement fait le choix de déménager, notamment pour améliorer ses conditions d’accueil des personnes à mobilité réduites. Si la surface des locaux reste à peu près la même, soit 800 m², les deux étages loués par le Greta à Numerica sont accessibles par ascenseur. La desserte des transports en commun et le parking gratuit dans le quartier ont également joué.
Le Greta loue le premier et le deuxième étage d’un des bâtiments de Numerica. Le premier est affecté aux formations « Carrières sanitaires et sociales » ; le deuxième aux formations qualifiantes, dont l’EEP, entreprise d’entrainement pédagogique. Ce dispositif pédagogique permet de simuler une entreprise et ses différentes fonctions support (commercial, comptabilité, ressources humaines) et de former les stagiaires en situation réelle ou reconstituée.
L’antenne de Montbéliard accueille chaque année une centaine de stagiaires en formation qualifiante et à l’EEP. A ceci s’ajoute le Dispositif amont de la qualification (DAQ) de la Région Bourgogne-Franche-Comté, destiné à préparer les demandeurs d’emploi à intégrer des formations qualifiantes ou, chaque fois que possible, à retourner en emploi. Le Greta est titulaire du marché pour le bassin d’emploi de l’Aire urbaine, avec Ifac de Bethoncourt, l’Acerep et l’ADCH à Héricourt, le CFPPA (lycée agricole) de Valdoie, Numerica et l’Afpa. Environ 1000 personnes bénéficient de de ce dispositif d’accompagnement organisé en entrées /sorties permanentes.
Diversifier
Parallèlement à ce déménagement, le Greta entend intégrer de nouveaux outils pédagogiques et de nouvelles modalités pédagogiques. Des casques de réalité virtuelle viennent d’être commandés, un nouvel outil de FOAD (formation à distance) est en train d’être défini, une utilisation guidée de l’IA est mise en place, afin d’assurer « un apprentissage immersif et interactif particulièrement pour les filières tertiaires et du sanitaire et social », précise le communiqué de presse du Greta.
« Nous avons aussi une volonté de diversifier nos publics », souligne Virginie Tauillard, directrice adjointe du Greta-CFA Haute-Saône et Nord Franche-Comté, responsable du site de Montbéliard. Autrement dit, de développer les formations en alternance, les formations individuelles, voire l’Afest (action de formation en situation de travail). Une diversification indispensable face aux baisses de financement des formations pour les demandeurs d’emploi.