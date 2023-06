Mincatec reçoit le prix coup de cœur attribué par France Hydrogène

Le prix « coup de cœur » a été attribuée à l’entreprise belfortaine Mincatec Energy, pour son réservoir de stockage d’hydrogène sous forme solide en hydrures métalliques, et à basse pression, intégré dans un véhicule léger urbain, pouvant par exemple transporter des colis. « C’est une belle reconnaissance pour tout le travail de R&D effectué par l’ensemble de nos équipes techniques et nos partenaires privilégiés depuis des années, apprécie Emmanuel Bouteleux, directeur de Mincatec Energy. Avec l’arrivée sur le marché de notre solution de stockage hydrogène en rupture, nous ouvrons de nouvelles perspectives prometteuses pour une mobilité décarbonée. » Cette technologie, qui n’a pas recours à des terres rares, est un atout indéniable en termes de souveraineté. Et la poudre est surtout 100 % renouvelable.

Avec cette solution de stockage, la petite mobilité pourrait profiter des avantages d’une motorisations hydrogène-électrique, dont la recharge rapide – dix minutes contre deux heures trente pour une batterie – accroît la disponibilité. L’autonomie du véhicule est de 200 km pour un kg d’hydrogène. Et le réservoir pèse, lui, 85 kilos.