Mandeure : Peugeot Motocycles ressuscite l’esprit du Peugeot 103

« Qu’il ait été propulsé par un moteur thermique en 1971 ou par un moteur électrique en 2024, l’esprit du Peugeot 103 reste un emblème intemporel de liberté », rappelle Laurent Lilti, directeur produit, marketing et communication Peugeot Motocycles. « Le projet SPx marque l’ambition de Peugeot Motocycles de peser sur les questions de l’avenir [et de l’acceptabilité sociale] des transports individuels », ajoute Peugeot Motocycles dans sa communication. « Le projet SPx incarne l’idée que le plaisir de la mobilité individuelle peut être aligné avec conscience collective », insiste Laurent Lilti. La moto propose un châssis en aluminium. Le constructeur promet « une manipulation précise et une réactivité instantanée ».