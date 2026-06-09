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Luxembourg : Stellantis participe à une expérimentation de taxis autonome

Stellantis et Pony.ai ont développé un véhicule autonome SAE de niveau 4.
Stellantis et Pony.ai ont développé un véhicule autonome SAE de niveau 4. | ©Stellantis

La plateforme européenne de VTC Bolt, associée à l'entreprise chinoise spécialisée dans les technologies de conduite autonome Pony.ai et au constructeur Stellantis, a lancé lundi une expérimentation de robotaxis autonomes dans les rues du Luxembourg.

(AFP)

Le programme de test, qui durera un an, débutera avec cinq robotaxis autonomes dans la ville de Bissen, et s’étendra progressivement jusqu’à la capitale, Luxembourg, en zone urbaine plus dense, avec une trentaine de véhicules, a indiqué Bolt à l’AFP. L’objectif est surtout de tester ces véhicules dans un « laboratoire vivant », c’est-à-dire dans la circulation urbaine, et non sur un circuit fermé, et de tester une « adaptation à l’Europe », a indiqué Bolt, dont il s’agit du premier test pilote de mobilité autonome. La plateforme de VTC est associée au Chinois Pony.ai et à Stellantis.

Les essais ont pour but « d’atteindre un niveau de préparation à la conduite sans chauffeur » d’ici la fin du programme dans un an, a ajouté la société. Néanmoins, comme c’est une obligation en Europe, les essais seront menés avec un conducteur à bord, qui ne touchera ni le volant ni les commandes, mais sera chargé de contrôler que tout se passe bien et pourra intervenir en cas de problème.
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Des vans autonomes conçus par Stellantis et Pony.ai

Le programme se concentrera sur « la validation de la sécurité, des performances et de la conformité réglementaire » de vans de marque Stellantis (issus de la plateforme L4-Ready) rendus autonomes par les technologies de Pony.ai. Le lancement de cette expérimentation intervient le jour de la signature à Luxembourg d’une déclaration commune par 17 ministres des Transports européens proposant des « zones test » pour mener des expérimentations, a indiqué le ministre français des Transports Philippe Tabarot.

« C’est important de penser transfrontalier, de penser européen, pour la conduite autonome », a souligné la ministre de la mobilité du Luxembourg Yuriko Backes tandis que son homologue allemand relevait le besoin « d’harmoniser les régulations européennes » en la matière. Bolt, plateforme de VTC indépendante d’origine européenne, fondée en 2013, « ambitionne d’annoncer d’autres expérimentations en Europe en 2026 », a ajouté la société. Pony.ai mène parallèlement d’autres essais avec la plateforme américaine Uber en Europe, continent en retard sur les États-Unis et la Chine en matière de conduite autonome.

Des tests ont notamment débuté en Croatie le 8 avril avec Pony.ai, Uber et la start-up croate Verne épaulée par le constructeur Rimac, qui font rouler une dizaine de robotaxis à Zagreb. A Madrid, le chinois Weride vient d’annoncer un test avec Uber, qui prévoit aussi de déployer des robotaxis à Munich avec la technologie chinoise Momenta.

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