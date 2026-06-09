Luxembourg : Stellantis participe à une expérimentation de taxis autonome

Le programme de test, qui durera un an, débutera avec cinq robotaxis autonomes dans la ville de Bissen, et s’étendra progressivement jusqu’à la capitale, Luxembourg, en zone urbaine plus dense, avec une trentaine de véhicules, a indiqué Bolt à l’AFP. L’objectif est surtout de tester ces véhicules dans un « laboratoire vivant », c’est-à-dire dans la circulation urbaine, et non sur un circuit fermé, et de tester une « adaptation à l’Europe », a indiqué Bolt, dont il s’agit du premier test pilote de mobilité autonome. La plateforme de VTC est associée au Chinois Pony.ai et à Stellantis.