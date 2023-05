L’UTBM primé lors d’un concours dédié aux véhicules autonomes

L’UTAC est un groupe qui propose des solutions de mobilité numérique et durable. Il dispose aussi de centres d’essais et de laboratoires en France, au Royaume-Uni, en Finlande et au Maroc, aux USA, en Allemagne ainsi que des filiales en Chine, en Corée et au Japon. Il emploie 1 300 personnes dans le monde. En partenariat avec la société des ingénieurs de l’automobile, il organise le challenge UTAC, où les étudiants et les enseignants-chercheurs de plus de 10 écoles d’ingénieurs et universités françaises présentent leurs dernières recherches et innovation sur les véhicules autonomes. Le challenge était organisé ce mercredi 10 mai, sur l’autodrome de Linas-Montlhéry, en Essonne.

L’UTBM a présenté deux équipes à l’occasion de cette deuxième édition du challenge. « L’une, composée de 6 étudiants en informatique, (…) a réalisé un travail de recherche sur les méthodes de localisations avec ou sans carte au moyen de logiciels d’intelligence artificielle », détaille l’UTBM dans un communiqué. « L’autre, composée de 4 enseignants-chercheurs spécialisés en IA, [a présenté ses recherches] autour de l’amélioration de la perception des véhicules autonomes », complète l’établissement.

L’UTBM a remporté le premier prix professionnel de la compétition, avec l’équipe du laboratoire CIAD. « Le véhicule a effectué un parcours sur le circuit urbain de la piste dédié de Linas-Montlhéry en moins de 3 minutes à une vitesse de 30 Km/h de moyenne, devant un jury de professionnels de l’UTAC et de la SIA », détaille l’UTBM. L’équipe étudiante se classe deuxième, en catégorie libre, sur 9 écoles participantes.