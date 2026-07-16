Lure : Vetoquinol, à l’origine de la pharmacie vétérinaire

Usine Vetoquinol, à Magny-Vernois, près de Lure, en Haute-Saône.
Usine Vetoquinol, à Magny-Vernois, près de Lure, en Haute-Saône. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Vetoquinol, à Lure, est l’un des principaux acteurs de pharmacie vétérinaire, dans le monde. Elle compte 2 500 collaborateurs, dont près d’un tiers travaille dans l’usine de Haute-Saône. Sa recette : aller à l’essentiel, cibler ses marchés et investir dans la recherche et le développement.

1933. La rencontre d’un besoin qui n’est pas encore identifié et de l’intuition d’un entrepreneur. Joseph Frechin annexe à sa pharmacie une fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux humains. Il crée alors les Laboratoires biochimiques de l’Est. Puis il tire le fil de son idée et utilise « les propriétés antiseptiques de l’oxyquinoléine pour soigner les animaux ». Et répond aux attentes des éleveurs de la région.

Ainsi naît le remède Vetoquinol, qui a donné le nom à cette société de pharmacie vétérinaire, toujours installée à Magny-Vernois, près de Lure. Une vieille dame de près de 100 ans, exclusivement spécialisée en santé animale. « C’est le 1er laboratoire de pharmacie vétérinaire du monde », replace Dominique Derveaux, directeur général délégué de la société. Une société toujours dirigée par la même famille, les Frechin. Matthieu Frechin est le p-dg depuis 2010 et représente la 3e génération à la tête de l’entreprise.

Dès 1970, le catalogue de l’entreprise compte plus de 250 produits. Aujourd’hui, on parle plutôt de 4 000 références. Avec des domaines bien particuliers : dermatologie ; antiparasitaire ; mobilité, douleur et inflammation ; anti-infectieux. L’entreprise est notamment spécialisée dans les soins pour la vache laitière, les porcs ou encore les chats et les chiens. « Sur le traitement de la mammite, nous sommes le principal acteur », évoque ainsi Dominique Derveaux. Les éleveurs de bovins connaissent par exemple le Forcyl, fabriqué à Lure, les propriétaires de chat, l’insecticide Felpreva et les propriétaires de chien, le Clavaseptin. Vetoquinol n’est pas présent sur le marché des vaccins.

Vue aérienne de l'usine Vetoquinol, à Magny-Vernois, près de Lure.
Vue aérienne de l'usine Vetoquinol, à Magny-Vernois, près de Lure. | ©Vetoquinol.

Vetoquinol investit 40 millions d'euros par an dans la R&D

Aujourd’hui, l’usine de Lure fabrique 180 millions de comprimés par an ; une entreprise exclusivement tournée vers la médecine vétérinaire. Elle a enregistré, en 2025, un chiffre d’affaires de 525,7 millions d’euros. L’entreprise se classe comme le 9e acteur de ce marché, à l’échelle mondiale ; les premières places sont trustées par des spin-off de laboratoires de santé humaine. Le marché de la santé animale pèse près de 50 milliards d’euros, dont un quart est concentré aux États-Unis ; les animaux de compagnie représentent la moitié du potentiel de ce marché. Les autres principaux marchés sont le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Allemagne ou encore la Pologne.

« Nos principaux clients, ce sont les vétérinaires », indique Dominique Derveaux. L’entreprise produit des médicaments, mais également des produits non-médicamenteux ; ils ont toutefois la rigueur scientifique, assure Vetoquinol.

« Nous avons une fierté ici, souligne Nicolas Thouvenin, directeur achat de Vetoquinol, notre laboratoire de R&D uniquement dédié à la santé animale. » C’est l’innovation « qui porte », insiste-t-il. 40 millions d’euros sont investis chaque année. Une stratégie qui mobilise énergie et capitaux, mais qui permet à Vetoquinol de dérouler sa stratégie concentrée « sur les produits essentiels ». « Nous apportons des solutions complètes aux vétérinaires pour traiter les animaux, explique Dominique Derveaux. Nous devons rester focaliser, pour apporter un plus. 

[ En images ]

Nicolas Thouvenin, directeur achat de Vetoquinol.
Dominique Derveaux, directeur général délégué de Vetoquinol.

Sécuriser les approvisionnements de Vetoquinol

Depuis 100 ans, Vetoquinol s’est adaptée pour pérenniser son activité. Depuis six ans, les crises mondiales se succèdent. Mais les valeurs de l’entreprise et sa nouvelle stratégie d’approvisionnement permettent de construire un brin de sérénité. « Depuis 5 ans, nous avons mis en place une stratégie où les produits sont doublement sourcés, pour se prémunir des événements de force majeur », indique Dominique Derveaux ; pour produire, Vetoquinol s’appuie sur 600 fournisseurs. Comme en santé humaine, la Chine produit l’écrasante majorité des principes actifs. Et comme en santé humaine, la supply chain est mondiale. Mais chez Vetoquinol, les produits chinois représentent moins d’un tiers des produits nécessaires à la fabrication. Et la moitié des fournisseurs vient d’Europe. « On s’est beaucoup autonomisé », appuie l’entreprise. Mais plus de sourcing auprès de plus de fournisseurs impliquent aussi plus de stock, donc plus de mobilisation de capitaux, encore une fois. La bourse ne peut donc pas être la boussole de l’entreprise.

En juin, l’entreprise a réuni à Magny-Vernois plusieurs dizaine de fournisseurs, « pour créer un lien différent » et « activer une protection collective », développe le directeur général délégué, en charge de l’opérationnel. Une stratégie d’autant plus importante actuellement où les hausses des coûts de l’énergie ont des répercussions sur les produits de conditionnement ou dans les acides sulfuriques, dérivés du pétrole et utilisés dans les antibiotiques.

À Magny-Vernois, Vetoquinol compte 650 collaborateurs, sur les 2 500 que compte le groupe dans le monde. L’usine s’étend sur 16 ha, dont 4 ha sont dédiés à la production.

Nos derniers articles

Camp de toiles de tente, en forêt.

Doubs : un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen mercredi, a indiqué jeudi le procureur de Besançon.
Belfort se met aux couleurs du Tour de France (ici le marché Fréry).

« L’esprit vélo » : le nouveau hors-série du Trois

A l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Belfort le 17 juillet 2026, Le Trois sort un nouveau hors-série intitulé « L’esprit vélo » : un aperçu des initiatives autour du vélo dans la région.
,
Julien Monclin a été directeur de la logisitique de l'usine Stellantis de Sochaux de 2021 à 2026.

Stellantis : Julien Monclin, la passion de la logistique

Julien Monclin a dirigé la logistique de l’usine Stellantis de Sochaux pendant cinq ans. Il vient de quitter le Doubs pour le Nord et l’usine d’Hordain, après avoir mis en place la logistique automatisée du site. Une première. Et une prouesse. Portrait d’une force tranquille, jamais pris dans le tourbillon des crises, afin de produire plus de 1 000 véhicules par jour.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

96 Appartements6 Immeubles59 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC