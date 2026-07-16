Lure : Vetoquinol, à l’origine de la pharmacie vétérinaire

1933. La rencontre d’un besoin qui n’est pas encore identifié et de l’intuition d’un entrepreneur. Joseph Frechin annexe à sa pharmacie une fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux humains. Il crée alors les Laboratoires biochimiques de l’Est. Puis il tire le fil de son idée et utilise « les propriétés antiseptiques de l’oxyquinoléine pour soigner les animaux ». Et répond aux attentes des éleveurs de la région.

Ainsi naît le remède Vetoquinol, qui a donné le nom à cette société de pharmacie vétérinaire, toujours installée à Magny-Vernois, près de Lure. Une vieille dame de près de 100 ans, exclusivement spécialisée en santé animale. « C’est le 1er laboratoire de pharmacie vétérinaire du monde », replace Dominique Derveaux, directeur général délégué de la société. Une société toujours dirigée par la même famille, les Frechin. Matthieu Frechin est le p-dg depuis 2010 et représente la 3e génération à la tête de l’entreprise.

Dès 1970, le catalogue de l’entreprise compte plus de 250 produits. Aujourd’hui, on parle plutôt de 4 000 références. Avec des domaines bien particuliers : dermatologie ; antiparasitaire ; mobilité, douleur et inflammation ; anti-infectieux. L’entreprise est notamment spécialisée dans les soins pour la vache laitière, les porcs ou encore les chats et les chiens. « Sur le traitement de la mammite, nous sommes le principal acteur », évoque ainsi Dominique Derveaux. Les éleveurs de bovins connaissent par exemple le Forcyl, fabriqué à Lure, les propriétaires de chat, l’insecticide Felpreva et les propriétaires de chien, le Clavaseptin. Vetoquinol n’est pas présent sur le marché des vaccins.