L’union syndicale ne faiblit pas pour cette rentrée sociale

Cette unité n’évite pas, pour autant, des différences, mais elles sont reléguées au second plan afin de tenir un discours fort. Et en cette rentrée sociale, c’était un message en faveur de la hausse des salaires et du maintien du pouvoir d’achat. « Nous sommes là pour nos salaires », évoque Eric Peultier, responsable de l’union départementale du Territoire de Belfort de FO. « Pour dénoncer les remises au patron, qui ne bénéficient pas aux salariés, comme les exonérations de cotisation », critique-t-il. « Les salariés n’en peuvent plus de la baisse du pouvoir d’achat », appuie Wladimir Djordjevic, de la CFTC. « Pour nous, c’est inacceptable », ajoute-t-il. Benoît Guyon, professeur, syndiqué à la fédération syndicale unitaire (FSU) met l’accent sur l’austérité, qui conduit « à baisser les dépenses publiques et à dégrader les services publics dont la population a besoin, comme les hôpitaux ou l’école », soupire-t-il.

Particularité de cette journée de mobilisation, l’écho de la mobilisation. « Il y a un appel à la mobilisation à l’échelle de l’Europe », replace Damien Pagnocelli, qui apprécie la relance de la contestation sociale et du maintien de cette unité. « C’est de bon augure », confie-t-il. Avant de conclure : « On ne lâche pas ! »