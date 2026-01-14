Louis Deroin va quitter la présidence de la CPME nord Franche-Comté

« On est parti à douze », se souvient Louis Deroin. C’était il y a dix-sept ans. La section du Territoire de Belfort de la CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), devenue depuis CPME en 2017 (le « G » de « générale » a disparu) avait perdu l’agrément des instances nationales du syndicat des patrons des petites et moyennes entreprises. Aujourd’hui, la CPME Nord Franche-Comté compte environ 180 adhérents.

Louis Deroin venait de quitter la direction de l’insertion professionnelle par l’économie au conseil général du Territoire de Belfort et avait repris un cabinet d’assurance. Il siégeait au conseil économique et social de la Région au titre du CNPL (chambre nationale des professions libérales). Et surtout (une expérience qui l’a particulièrement marqué), il est passé par la Jeune Chambre Economique (JCE) et ses formations pour les jeunes entrepreneurs. « C’est le président régional de la CGPME, Dominique Roy, qui est venu me chercher pour monter une équipe, raconte Louis Deroin. J’y ai mis une condition : que cela soit une structure Nord Franche-Comté. » Un de ses chevaux de bataille, encore aujourd’hui.

Louis Deroin voulait aussi une organisation et un fonctionnement inspiré de la JCE. Autrement dit, un conseil d’administration très opérationnel, tourné vers l’action et les résultats. Au début, c’était « une poignée de potes », pour beaucoup passés par la JCE, justement.