L’industrie, point commun du nord Franche-Comté et du canton du Jura

Ce territoire franco-suisse comptabilise 144 435 emplois, dont 34 631 emplois dans l’industrie, soit 23,9 % des emplois. Cette part de l’industrie est supérieure de six points à la moyenne de cette zone de l’arc jurassien. « Côté́ français, la fabrication de matériel de transport domine (notamment automobile, NDLR). Elle s’appuie sur des établissements de très grande taille notamment sur le site Stellantis de Sochaux, le plus gros établissement du territoire avec près de 9000 salaries », détaille la note. Puis de poursuivre : « Côté́ suisse, l’industrie est plus diversifiée et représente plus d’un emploi sur trois. Elle est très orientée autour de l’industrie horlogère. Mais la fabrication de produits métalliques, de machines et d’équipements comme la plasturgie est aussi bien implantée. »

74,2 % des emplois de ce bassin sont situés en France, en particulier dans les agglomération de Montbéliard et de Belfort. Par contre, Delémont (12 600 habitants), premier pôle économique du Canton du Jura, avec 13 200 emplois, pèse plus proportionnellement à sa population que Montbéliard (25 800 habitants) et 16 700 emplois.