« Avec de douloureux droits de douane et des réglementations excessivement rigides, les industries automobiles américaine et européenne sont en danger, alors que la Chine est sur une autre trajectoire », a prévenu John Elkann en ouverture de l’assemblée générale du constructeur, qui regroupe quinze marques dont Peugeot, Fiat, Opel et Chrysler.

Aux États-Unis, l’industrie automobile est « gravement affectée par les surtaxes douanières » imposées sur les véhicules importés mais aussi par des « couches supplémentaires de taxes, notamment sur l’aluminium, l’acier et les pièces automobiles », a détaillé M. Elkann, qui dirige le groupe depuis l’éviction de son directeur général Carlos Tavares en décembre 2024. Fixées à 25%, ces taxes pénalisent depuis deux semaines les importations de voitures et de pièces détachées automobiles aux États-Unis, notamment celles de Stellantis depuis le Mexique et le Canada.

En Europe, « les réglementations sur les émissions de CO2 ont imposé une trajectoire irréaliste vers l’électrification, déconnectée des réalités du marché. Les gouvernements en Europe – de manière parfois abrupte – ont retiré les incitations à l’achat, et l’infrastructure de recharge reste inadéquate. En conséquence, les consommateurs peinent à passer aux véhicules électriques », a ajouté le président de Stellantis.