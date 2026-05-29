L’exploitation commerciale du nouveau TGV attendue en septembre

Des « derniers réglages en conditions réelles sur le réseau » vont être effectués avant l’accueil des premiers voyageurs, affirme la SNCF (lire notre article). Elle explique avoir « fait le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national ». Ce « roulage pré-commercial » doit permettre aux premières rames du nouveau TGV d’être intégrées « au plan de transport » dans « une fenêtre opérationnelle propice ».

« Le site de Alstom de Belfort fournit 320 motrices à SNCF Voyageurs et sa filiale Eurostar dans le cadre de ce projet », rappelle Alstom. Cela représente 160 TGV.