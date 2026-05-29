L’exploitation commerciale du nouveau TGV attendue en septembre

(AFP)
Des « derniers réglages en conditions réelles sur le réseau » vont être effectués avant l’accueil des premiers voyageurs, affirme la SNCF (lire notre article). Elle explique avoir « fait le choix de renforcer le dispositif de mise en service en prévoyant un roulage pré-commercial des premières rames de plusieurs semaines sur le réseau national ». Ce « roulage pré-commercial » doit permettre aux premières rames du nouveau TGV d’être intégrées « au plan de transport » dans « une fenêtre opérationnelle propice ».
« Le site de Alstom de Belfort fournit 320 motrices à SNCF Voyageurs et sa filiale Eurostar dans le cadre de ce projet », rappelle Alstom. Cela représente 160 TGV.
Une autorisation de mise sur le marché par l'ERA
L’entreprise ferroviaire indique dans son communiqué avoir obtenu l‘autorisation de mise sur le marché par l’Agence ferroviaire européenne (ERA) pour ce nouveau TGV construit par Alstom, dont la mise en service commerciale a déjà été retardée de plus de deux ans. Le planning de livraison des rames du TGV M prévoit désormais deux premières rames « à partir de juin », avant « six rames » atteintes fin août, puis treize « d’ici la fin de l’année ».