L’Esta lance un appel aux entreprises pour son challenge étudiants

CXI Challenge, pour Customer xperience innovation challenge (nos articles), est un défi de 48 heures proposé aux étudiants en 5e année de l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) de Belfort, en partenariat avec la société Namkin, spécialiste du marketing industriel et de l’expérience BtoB. Ils doivent répondre à des problématiques de transformation de l’expérience client, en conformité avec ce qu’ils deviendront par la suite : des ingénieurs d’affaires.
CXI, l'occasion de rencontrer des professionnels à l'Esta
Le challenge est organisé les 10 et 11 décembre, à l’Esta, à belfort. 60 étudiants sont sur la ligne de départ. « Vous êtes un acteur du B2B, une société industrielle, une startup innovante, une entreprise en mutation, un grand Groupe au cœur de l’innovation ? » interpelle l’école dans un appel à projets. Elle invite ainsi les entreprises à déposer des problématiques. 60 étudiants plancheront, par équipe, sur le défi.
Pourquoi participer ? L’Esta a six arguments : Aborder vos problématiques avec un nouveau regard ; Rencontrer des experts métiers ; Renforcer votre réseau entre professionnels ; Participer à des tables rondes ; Repartir avec une proposition de solution innovante et originale.
En 2024, Le Trois avait testé, avec succès, ce défi (relire notre témoignage).