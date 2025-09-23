L’Esta lance un appel aux entreprises pour son challenge étudiants

Le challenge est organisé les 10 et 11 décembre, à l’Esta, à belfort. 60 étudiants sont sur la ligne de départ. « Vous êtes un acteur du B2B, une société industrielle, une startup innovante, une entreprise en mutation, un grand Groupe au cœur de l’innovation ? » interpelle l’école dans un appel à projets. Elle invite ainsi les entreprises à déposer des problématiques. 60 étudiants plancheront, par équipe, sur le défi.

Pourquoi participer ? L’Esta a six arguments : Aborder vos problématiques avec un nouveau regard ; Rencontrer des experts métiers ; Renforcer votre réseau entre professionnels ; Participer à des tables rondes ; Repartir avec une proposition de solution innovante et originale.

En 2024, Le Trois avait testé, avec succès, ce défi (relire notre témoignage).