On a testé un défi étudiant d’innovation !

CXI Challenge, pour Customer xperience innovation challenge (nos articles), est un défi de 48 heures proposé aux étudiants en 5e année de l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) de Belfort, en partenariat avec la société Namkin, spécialiste du marketing industriel et de l’expérience BtoB. Ils doivent répondre à des problématiques de transformation de l’expérience client, en conformité avec ce qu’ils deviendront par la suite : des ingénieurs d’affaires ; une centaine d’étudiants y a pris part et une quinzaine d’entreprise s’est prêtée à l’exercice de la 3e édition de l’événement, ce mercredi 4 et jeudi 5 décembre.

Le Trois avait déjà failli participer à un hackaton, l’an dernier, à l’UTBM Crunch Time, grande messe estudiantine de l’innovation, organisée à l’Axone et rassemblant des milliers d’étudiants (lire nos articles). Manque de temps et de bras. Finalement, l’opportunité s’est présentée en cette fin d’année.

Notre média arrive à déposer trois sujets : un autour de notre newsletter ; un autre sur leur vision du média de de main ; et le dernier des innovations autour de la proposition de valeur, pour accroître le panier moyen. Le défi est immense pour chaque équipe. Il faut prendre en considération les spécificités d’un média d’information : ce qu’il fabrique (l’information) est soit gratuite, soit vendue peu chère. Il faut donc trouver des moyens de générer des ressources pour financer les équipes nécessaires à la fabrication d’une information de qualité, sans en mobiliser ses moyens ni en contraignant son indépendance. La seconde particularité, liée à notre média : des moyens humains et financiers exsangues qui limitent les capacités d’investissement. Enfin, un média d’information est un objet singulier. Un objet d’études pas simple à maîtriser. On se confronte à des questions essentielles : les étudiants s’informent-ils ? comment ? que veulent-ils ? savent-ils ce qu’est un journaliste ? son rôle ? sa manière de travailler ?