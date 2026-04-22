Les voitures chinoises à l’assaut de l’Europe, comme un boomerang

Largement inconnues en Europe il y a trois ans, des marques comme BYD, MG, Chery, Geely, Leapmotor, Jaecoo et Xpeng ont atteint ensemble 9% des ventes européennes en mars, et même 14% des voitures électriques, selon le cabinet Dataforce. Deux fois plus qu’il y a un an. Certains modèles font partie du top des ventes en Italie, Espagne ou au Royaume-Uni. Leur succès bouscule des constructeurs européens affaiblis par un marché local en baisse de 25% depuis 2019, et pris de court par le plan de l’UE pour atteindre 90% de voitures électriques d’ici 2035.