Les ventes de voitures électriques décollent en France au mois d’avril

En avril, les ventes de voitures neuves toutes motorisations confondues se sont élevées à 138 339 unités, un tassement de 0,26% sur un an. Au total, les ventes atteignent 539 895 unités dans le pays depuis janvier, soit un recul de 1,6% par rapport aux quatre premiers mois de 2025.

Et si l’on compare aux ventes de voitures neuves d’avant la crise sanitaire, le marché reste inférieur de 27,19% à ce qu’il était lors des quatre premiers mois de 2019. « Le mois d’avril est un petit mois, les ventes mensuelles atteignaient quelque 175 000 unités avant le covid », a souligné un porte-parole des constructeurs. « Depuis l’avant-covid, le marché s’est contracté d’un quart, ce qui équivaut à globalement 500 000 véhicules de moins par an », a-t-il ajouté.