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Les ventes de voitures électriques décollent en France au mois d’avril

La nouvelle Renault 5 électrique.
La nouvelle Renault 5 électrique. | ©Yannick BROSSARD/DPPI
En bref

Les ventes de voitures électriques neuves ont bondi de 48% au cours des quatre premiers mois de l'année en France, à 148.302 unités, dans un marché automobile par ailleurs en difficulté, a annoncé vendredi la Plateforme automobile (PFA), qui regroupe tous les constructeurs.

(AFP)

En avril, les ventes de voitures neuves toutes motorisations confondues se sont élevées à 138 339 unités, un tassement de 0,26% sur un an. Au total, les ventes atteignent 539 895 unités dans le pays depuis janvier, soit un recul de 1,6% par rapport aux quatre premiers mois de 2025.

Et si l’on compare aux ventes de voitures neuves d’avant la crise sanitaire, le marché reste inférieur de 27,19% à ce qu’il était lors des quatre premiers mois de 2019. « Le mois d’avril est un petit mois, les ventes mensuelles atteignaient quelque 175 000 unités avant le covid », a souligné un porte-parole des constructeurs. « Depuis l’avant-covid, le marché s’est contracté d’un quart, ce qui équivaut à globalement 500 000 véhicules de moins par an », a-t-il ajouté.

Les constructeurs pointent le retour de l’inflation et une croissance nulle au premier trimestre, malgré un rebond de la consommation des ménages enregistré en mars. Seule embellie notable, la « progression significative » des ventes de voitures électriques, dont la part de marché se stabilise à 26% le mois dernier, selon la PFA.

Elle s’accompagne d’une forte progression de la part des véhicules électriques chinois qui représentent 7% de part de marché dans le véhicule électrique. L’impact de la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient pour le choix d’achat d’une voiture électrique n’est ni quantifié ni quantifiable encore dans les statistiques, a ajouté la PFA.

Le nouveau leasing social doit booster les véhicules électriques

« On ne pourra voir un effet qu’à compter des commandes enregistrées en avril qui seront connues en mai », a précisé le porte-parole de la PFA. Les constructeurs attribuent le regain électrique à un rattrapage puisque les ventes 2026 se comparent à un début d’année 2025 en baisse, à une augmentation de l’offre des modèles électriques d’entrée de gamme (comme la Twingo de chez Renault) et à l’impact de la loi obligeant les flottes à s’électrifier.

L’effet des mesures d’aide à l’acquisition de voitures électriques, via un « leasing social » portant sur 50 000 véhicules l’automne dernier s’est estompé, mais le gouvernement a annoncé un nouveau chapitre de « leasing social » pour 50 000 véhicules électriques supplémentaires attendu dans les prochains mois.

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