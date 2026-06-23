Les ventes de véhicules électriques passent le cap des 20 % en Europe

(AFP)
Les immatriculations de voitures neuves dans l’UE ont légèrement progressé en mai, en hausse de 3,2 % sur un an, toujours tirées par les électriques qui dépassent les 20 % de parts de marché sur les cinq premiers mois de l’année, selon les chiffres de l’ACEA publiés ce mardi 23 juin 2026.
« Le marché a continué à bénéficier d’une forte demande » pour les véhicules électriques, indique l’Association des constructeurs européens d’automobiles dans son communiqué.
A elles seules, l’Italie, la France et l’Allemagne représentent les deux tiers des immatriculations de véhicules électriques depuis le début de l’année 2026, avec des croissances spectaculaires, respectivement de 75,7 %, 55,4 % et 40,9 % par rapport à l’année dernière.
Les immatriculations de véhicules thermiques sont quant à elles en net recul: la part de marché combiné des diesel et des essences tombe à 30,1 % sur l’ensemble du début d’année, contre 38 % à la même époque l’année dernière.
Parmi tous les pays de l’Union européenne, c’est en France que la chute est la plus brutale: les immatriculations de véhicules essence ont plongé de 36,8 % depuis le début de l’année.
L’hybride demeure le choix privilégié des acteurs, captant 37,8 % du marché européen.
Stellantis, 2e groupe européen
Côté constructeurs, Volkswagen continue de dominer le marché, avec 26,7 % des immatriculations sur l’ensemble du début d’année et des volumes en hausse de 1,5 %, suivi de Stellantis (16,7 %), qui connaît une dynamique plus franche (+5,7% de volumes).
En revanche Renault, et ses 10,2 % de parts de marché, reste en difficulté avec des volumes en baisse de plus de 6 % depuis le début de l’année par rapport à 2025, notamment pénalisé par sa marque Dacia.
Deux groupes asiatiques Toyota (7,1 % du marché) et Hyundai (7 %) bouclent le top 5, mais affichent des ventes en baisse, respectivement de 2 % et 2,7 % depuis le début de l’année.
La marque chinoise BYD poursuit son offensive avec une croissance exponentielle: si elle ne pèse que 2,1 % des parts de marché sur l’ensemble de l’année, ses ventes ont bondi de 158,9 % sur la même période.
Originaire du même pays, Chery Automobile poursuit la même tendance, avec des ventes qui ont plus que triplé depuis le début de l’année (+265,2 %), à 1,7 % de parts de marché.