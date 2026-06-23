Les ventes de véhicules électriques passent le cap des 20 % en Europe

Les immatriculations de voitures neuves dans l’UE ont légèrement progressé en mai, en hausse de 3,2 % sur un an, toujours tirées par les électriques qui dépassent les 20 % de parts de marché sur les cinq premiers mois de l’année, selon les chiffres de l’ACEA publiés ce mardi 23 juin 2026.

« Le marché a continué à bénéficier d’une forte demande » pour les véhicules électriques, indique l’Association des constructeurs européens d’automobiles dans son communiqué.

A elles seules, l’Italie, la France et l’Allemagne représentent les deux tiers des immatriculations de véhicules électriques depuis le début de l’année 2026, avec des croissances spectaculaires, respectivement de 75,7 %, 55,4 % et 40,9 % par rapport à l’année dernière.

Les immatriculations de véhicules thermiques sont quant à elles en net recul: la part de marché combiné des diesel et des essences tombe à 30,1 % sur l’ensemble du début d’année, contre 38 % à la même époque l’année dernière.

Parmi tous les pays de l’Union européenne, c’est en France que la chute est la plus brutale: les immatriculations de véhicules essence ont plongé de 36,8 % depuis le début de l’année.

L’hybride demeure le choix privilégié des acteurs, captant 37,8 % du marché européen.