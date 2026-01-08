,

Les Jeunes Agriculteurs lancent un jeu pour appréhender les aléas climatiques

Test du jeu « Jm'acclimate » imaginé par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté.
Le jeu « Jm'acclimate » rentre en phase de test à partir de février 2026. | ©Jeunes Agriculteurs – BFC
En bref

Gel, canicule, inondation… autant d’aléas auxquels les futurs agriculteurs doivent se préparer. Pour les accompagner, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique alliant une formation et un jeu.

Comment gérer son exploitation lors de crise climatique ? Une question que beaucoup de jeunes agriculteurs peuvent se poser. Pour pouvoir y répondre, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique unique : une formation et un jeu sérieux, c’est-à-dire pédagogique. « La formation va être testée toute l’année 2026 », précise Noémie Prudhon, en charge du projet. Les futurs agriculteurs vont pouvoir suivre dès février la formation « Agriculture et climat : comprendre, anticiper, s’adapter » avec une partie dédiée au jeu « Je m’acclimate ».

Ce projet, né en 2021 dans le cadre du projet européen Innovation et Adaptation au Changement Climatique et Agricole (IACCA). Il est financé par le Partenariat Européen d’Innovation (PEI-AGRI). Après quatre ans d’élaboration, le jeu, imprimé en début d’année, est prêt pour la phase de test. Au total, 80 journées de formations seront dispensées en un an.

80 journées de formations pour les futurs agriculteurs

« Le but est de faire prendre conscience aux étudiants des impacts du changement climatique sur leur exploitation », explique Noémie Prudhon. Les journées de formation commenceront avec le jeu qui dure entre 1 heure 30 et 2 heures. Les élèves devront se mettre dans la peau d’un jeune agriculteur venant de s’installer. Chaque équipe représentera une filière : viticulteurs, éleveurs laitiers, apiculteurs, maraîchers… « On a anticipé les filières qui pourraient s’installer dans les prochaines années », explique Noémie Prudhon. 

Leur objectif sera de prendre les meilleures décisions face aux aléas climatiques. Les élèves vont apprendre à jongler avec l’économie, l’environnement et la qualité de vie. Les trois critères pour gagner une partie. « Il leur faudra initier une réflexion sur leur futur et anticiper pour que leur exploitation soit pérenne », précise la chargée de projet. Pour cela, ils s’aident de leviers d’adaptation concrets présents dans le jeu comme les assurances agricoles, la Coopération entre agriculteurs (CUMA), la diversification des productions, l’investissement en matériel et les transformations des produits. 

Avoir des solutions contre les aléas climatiques

En deuxième partie de journée, les futurs agriculteurs pourront échanger avec une animatrice des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. C’est l’occasion pour eux d’en apprendre davantage sur les notions de changements climatiques, mais aussi sur les solutions possibles. « On va pouvoir leur apporter des connaissances plus techniques », ajoute Noémie Prudhon. 

Pour l’année 2026, la formation est gratuite pour les établissements agricoles. Une phase de test qui permettra aux Jeunes Agriculteurs d’adapter le jeu en fonction des retours. « Notre planning pour l’année commence à bien se remplir », s’enthousiasme la chargée de projet.

Nos derniers articles

,
Opération de soudage sur le châssis de la motrice du TGV M, à l'usine Alstom de Belfort.

Belfort : Alstom annonce le recrutement de 200 personnes en 2026

Alstom organise des portes ouvertes le samedi 31 janvier, afin de recruter des soudeurs-chaudronniers. C’est la première étape d’un plan de recrutement de 200 personnes durant l’année pour accompagner la montée en puissance du site.
Une presse basse pression dans les ateliers d'Isola Composite, à Delle.

Delle : une première pierre qui confirme la renaissance d’Isola Composite

Au bord du gouffre en 2021, Isola Composite lance en ce mois de janvier 2026 des travaux de restructuration de son site, à Delle, dans le Territoire de Belfort. Un pari réussi pour la dirigeante, Cécile Alleman, qui a repris l’entreprise à la barre du tribunal de commerce et qui lance un chantier de 6,7 millions d’euros. La première pierre a été symboliquement posée ce mercredi 7 janvier.
Nouvelle attaque de Loup à Fougerolles, en Haute-Saône, ce 21 septembre.

Suisse : une attaque de moutons officiellement attribuée à un loup

Trois brebis ont été tuées dans la nuit du 6 au 7 janvier 2026 à Charmoille, près de Porrentruy, en Suisse voisine. Selon les autorités suisses, les traces et lésions sont spécifiques d’une attaque de loup.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC