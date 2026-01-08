Les Jeunes Agriculteurs lancent un jeu pour appréhender les aléas climatiques

Comment gérer son exploitation lors de crise climatique ? Une question que beaucoup de jeunes agriculteurs peuvent se poser. Pour pouvoir y répondre, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique unique : une formation et un jeu sérieux, c’est-à-dire pédagogique. « La formation va être testée toute l’année 2026 », précise Noémie Prudhon, en charge du projet. Les futurs agriculteurs vont pouvoir suivre dès février la formation « Agriculture et climat : comprendre, anticiper, s’adapter » avec une partie dédiée au jeu « Je m’acclimate ».
Ce projet, né en 2021 dans le cadre du projet européen Innovation et Adaptation au Changement Climatique et Agricole (IACCA). Il est financé par le Partenariat Européen d’Innovation (PEI-AGRI). Après quatre ans d’élaboration, le jeu, imprimé en début d’année, est prêt pour la phase de test. Au total, 80 journées de formations seront dispensées en un an.
80 journées de formations pour les futurs agriculteurs
« Le but est de faire prendre conscience aux étudiants des impacts du changement climatique sur leur exploitation », explique Noémie Prudhon. Les journées de formation commenceront avec le jeu qui dure entre 1 heure 30 et 2 heures. Les élèves devront se mettre dans la peau d’un jeune agriculteur venant de s’installer. Chaque équipe représentera une filière : viticulteurs, éleveurs laitiers, apiculteurs, maraîchers… « On a anticipé les filières qui pourraient s’installer dans les prochaines années », explique Noémie Prudhon.
Leur objectif sera de prendre les meilleures décisions face aux aléas climatiques. Les élèves vont apprendre à jongler avec l’économie, l’environnement et la qualité de vie. Les trois critères pour gagner une partie. « Il leur faudra initier une réflexion sur leur futur et anticiper pour que leur exploitation soit pérenne », précise la chargée de projet. Pour cela, ils s’aident de leviers d’adaptation concrets présents dans le jeu comme les assurances agricoles, la Coopération entre agriculteurs (CUMA), la diversification des productions, l’investissement en matériel et les transformations des produits.
Avoir des solutions contre les aléas climatiques
En deuxième partie de journée, les futurs agriculteurs pourront échanger avec une animatrice des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. C’est l’occasion pour eux d’en apprendre davantage sur les notions de changements climatiques, mais aussi sur les solutions possibles. « On va pouvoir leur apporter des connaissances plus techniques », ajoute Noémie Prudhon.
Pour l’année 2026, la formation est gratuite pour les établissements agricoles. Une phase de test qui permettra aux Jeunes Agriculteurs d’adapter le jeu en fonction des retours. « Notre planning pour l’année commence à bien se remplir », s’enthousiasme la chargée de projet.