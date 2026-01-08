Les Jeunes Agriculteurs lancent un jeu pour appréhender les aléas climatiques

Comment gérer son exploitation lors de crise climatique ? Une question que beaucoup de jeunes agriculteurs peuvent se poser. Pour pouvoir y répondre, les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté lancent un dispositif pédagogique unique : une formation et un jeu sérieux, c’est-à-dire pédagogique. « La formation va être testée toute l’année 2026 », précise Noémie Prudhon, en charge du projet. Les futurs agriculteurs vont pouvoir suivre dès février la formation « Agriculture et climat : comprendre, anticiper, s’adapter » avec une partie dédiée au jeu « Je m’acclimate ».

Ce projet, né en 2021 dans le cadre du projet européen Innovation et Adaptation au Changement Climatique et Agricole (IACCA). Il est financé par le Partenariat Européen d’Innovation (PEI-AGRI). Après quatre ans d’élaboration, le jeu, imprimé en début d’année, est prêt pour la phase de test. Au total, 80 journées de formations seront dispensées en un an.