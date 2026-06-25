Mais là « clairement en l’espace de quelques jours, on voit que la peau se ratatine, on voit que la cerise n’est plus nourrie par l’arbre qui n’a plus assez d’eau dans le sol, et la peau de la cerise aussi prend des teintes assez brunes », décrit M. Baud.

Pourtant, après une belle floraison, les producteurs misaient encore au printemps sur une récolte abondante de 350 à 400 tonnes – après 200 tonnes en 2025 -, ce qui était « très encourageant pour les arboriculteurs et les paysans qui ont beaucoup investi aussi dans cette culture ».

Mais avec ces chaleurs torrides, « on risque de finir avec moins de 150 tonnes », prédit-il.

Et il faut aller vite: « on est très très inquiets avec chaque jour qui passe. A la chaleur s’ajoute l’effet du vent qui assèche complètement les feuilles des arbres ».

La récolte, qui se fait mécaniquement, devra être bouclée en milieu de semaine prochaine, en une semaine et demie – alors qu’habituellement elle dure trois semaines et commence début juillet.

Les cerises utilisées pour l’eau de vie sont cultivées sur un terroir particulier situé dans la région des Vosges saônoises, entre la Haute-Saône et les Vosges.