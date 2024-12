L’équipementier automobile Forvia changera de directeur général en mars

Martin Fischer, 54 ans, jusqu’à récemment responsable chez l’équipementier allemand ZF, “possède une expérience significative dans des postes de direction auprès de grands équipementiers automobiles, ayant travaillé en Europe et aux Etats-Unis et ayant obtenu d’excellents résultats”, a déclaré Michel de Rosen, président du conseil d’administration de Forvia. Afin d’assurer la transition, ce cadre de nationalité allemande et américaine va occuper le poste de directeur général adjoint à compter du 6 décembre, avant de rentrer pleinement dans son nouveau rôle le 1er mars 2025, au lendemain de la présentation des résultats annuels du groupe pour 2024.

“Je soutiendrai Martin Fischer tout au long de cette transition, en garantissant un transfert de responsabilité fluide et réussi”, a dit Patrick Koller, 65 ans, qui dirige le groupe depuis 2016. M. Koller, de nationalité française et allemande, a notamment piloté Forvia pendant la sortie de capital de PSA, en 2021, et a transformé l’entreprise d‘”un équipementier automobile classique à une entreprise technologique, leader de la mobilité durable, avec plus de 150.000 employés dans le monde et un chiffre d’affaires supérieur à 27 milliards d’euros”, a fait valoir le groupe. M. Koller restera membre du conseil d’administration de Forvia jusqu’à l’assemblée générale du groupe le 28 mai, date à laquelle le conseil proposera aux actionnaires d’approuver la nomination de Martin Fischer comme nouveau membre.