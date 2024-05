L’industrie est, pour autant, un défi en lui-même pour ces start-up, dites industrielles. Elles éprouvent parfois des difficultés à accéder aux financements, alors que l’industrialisation de leurs produits nécessitent justement des capitaux et du foncier. Au-delà d’un projet d’entreprise, c’est donc tout un écosystème regroupant acteurs économiques, collectivités et recherches qu’il faut mobiliser et coordonner pour que ces innovations, parfois de ruptures, deviennent réalités et non pas seulement une bonne idée.