Le tribunal reconnaît le “caractère professionnel” du burn-out d’un ancien salarié de Segula

Le 9 avril, le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard s’est prononcé sur une affaire opposant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Doubs et Nordine El Mir, aujourd’hui salarié de Stellantis, à Sochaux. En 2020, Nordine El Mir sollicite la CPAM pour une prise en charge, « au titre de la législation professionnelle », de sa « pathologie constatée médicalement » et nommée « syndrome anxio-dépressif », comme on peut le lire dans le jugement rendu par le tribunal.

La CPAM rejette cette prise en charge, réfutant le « caractère professionnel » de la pathologie. Le tribunal estime donc que la maladie déclarée par le plaignant «doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel» et demande à la CPAM d’établir «les droits» de Nordine El Mir en ce sens.

Tout commence en 2015, lorsque l’activité roulage de ce qui est encore le groupe PSA (aujourd’hui Stellantis) est externalisée à Segula Technologies. « Si on n’acceptait pas [cette externalisation], on n’était pas considéré comme licenciés », déplore encore Nordine El Mir, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi matin, dans les locaux de la CGT à Audincourt.

À ce moment-là, Nordine El Mir, alors délégué syndical à la CFTC, ne s’attend pas à subir «une descente aux enfers». « On nous a promis une commission de suivi, des avantages sociaux du [comité d’entreprise]. On nous avait aussi dit qu’on aurait la possibilité de revenir chez PSA après 3 ans », se souvient-il. Il regrette ensuite des promesses non tenues. « On nous a vendus du rêve », s’indigne-t-il. Après un changement de direction, Nordine El Mir explique qu’il se retrouve dans une « coquille vide [à Segula] ».