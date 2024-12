« Le redressement judiciaire qui fonctionne, c’est celui qui a été anticipé »

Le nombre de défaillances d’entreprises va atteindre des niveaux records en 2024. La barre symbolique des 66 000 défaillances comptabilisées en un an – procédures de sauvegarde, redressements judiciaires ou liquidations judiciaires – va être dépassée (voir graphique ci-dessous) ; la hausse entre 2023 et 2024 sera de 15 à 20 %. La période du covid-19 avait généré un nombre de défaillances historiquement bas (2020, 2021 et 2022). Il y a « un phénomène de rattrapage », indique François Borron, greffier du tribunal de commerce de Belfort-Montbéliard.

Depuis 2010, le nombre de défaillances n’avait jamais dépassé 63 000 procédures collectives. La moyenne, entre 2010 et 2023, se situe à 53 240 défaillances par an. Sur ces quatorze années, seulement 5 années (2010, 2012, 2013, 2014 et 2015) ont dépassé les 60 000 défaillances. « Nous sommes dans une situation très tendue », confirme François Boron, qui précise toutefois que la tendance est la même à l’échelle européenne. Localement, 163 défaillances avaient déjà été enregistrées dans le ressort du tribunal de commerce au 30 septembre ; on n’en avait recensé que 151 à la même période en 2023, soit une hausse de 8 %. François Boron met toutefois en perspective la dynamique autour de la création d’entreprises ; en 2023, 1 433 entreprises avaient été créées dans le ressort contre déjà 1 542 lors des neufs premiers mois de 2024. « Il y a un certain paradoxe », convient le greffier. Même si l’année 2024 a permis de desserrer l’étau autour des prix des matières premières et de l’énergie, la situation économique est particulièrement dure. Et 2025 sera tendue, confirment les observateurs.

Sur les 163 procédures collectives, 38 liquidations judiciaires ont déjà été prononcées, en hausse de 171 % ; l’activité est donc terminée. Une réalité qui fait dire à François Boron que plus la situation est prise tôt, plus il y a « des solutions de rattrapage », afin de maintenir l’activité et l’emploi. Il évoque ainsi le rôle que peut avoir une conciliation chapeautée par le tribunal de commerce, en amont d’une procédure, pour éviter qu’une situation ne dégénère. « C’est une solution qui peut permettre de prendre les devants », estime-t-il. D’avouer également : « C’est toujours compliqué pour un dirigeant de franchir le pas. »